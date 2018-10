Fernández (PP) pide a Torra dimitir y dice que "no se dan las condiciones" para dialogar

El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente del Govern, Quim Torra, y ha dicho que "no se dan las condiciones para el diálogo" entre el Gobierno y la Generalitat.

"Cambien de presidente, formen un Govern de demócratas de verdad que acepten las reglas del juego y que no llame colonos a más de la mitad de catalanes", ha reclamado a los grupos independentistas en el Debate de Política General.

Ha criticado que se hable de Catalunya como si fuera un territorio colonizado, y cree que lo hacen porque la estrategia de Torra es la de los indígenas en las colonias: "Amargar la vida a las personas, amargar la vida a todos los catalanes y conseguir, en definitiva, que nos vayamos".

"No permitiremos que envíe a sus hordas fanatizadas. No aceptamos sus amenazas. No lo vamos a tolerar. Dimita", ha dicho el portavoz popular, que ha acusado al Gobierno central de relativizar la situación en Catalunya.

Así, ha recordado que los gobiernos de Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero "e incluso" Mariano Rajoy pactaron con los partidos nacionalistas catalanes, sin que ello haya apaciguado las pretensiones independentistas.

"Abandonen el relativismo porque lo que están haciendo es marginar a una parte sustancial de la sociedad catalana", ha pedido, y ha considerado igualmente grave esta actitud con el supremacismo que ve en Torra.

Ha criticado que el Parlament no legisla desde que empezó la XII legislatura y se ha preguntado cómo los diputados de JxCat y ERC decidieron investir a Torra: "Hoy en Catalunya no tenemos a un presidente de la Generalitat, tenemos a un nacionalista ultra".

"ESPAÑOLAZOS USTED Y YO"

"¿Cómo es posible que personas que individualmente pueden tener comportamientos honorables en su comportamiento colectivo hayan sido capaces de escoger a una persona que acude a homenajes de filonazis?", ha planteado.

También ha acusado a Torra de sentirse superior y dominado por colonos inferiores, y le ha espetado que, pese a ello, no tiene constitución atlética: "Es usted muy español. Somos un par de españolazos usted y yo. No, señor Torra, Catalunya no es ninguna colonia", ha ironizado.