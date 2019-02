Fernández (PP) dice que PNV apoya a Sánchez "a cambio de su particular cuota de poder y concesiones definidas" por Bildu

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha asegurado que el PNV "no apoya a Pedro Sánchez por una noble causa", sino que lo hace "a cambio de su particular cuota de poder" y de "concesiones definidas" por EH Bildu. Además, ha afirmado que el PNV "no es partidario del diálogo democrático", sino que "dialogar sobre cómo vulnerar la ley".

A través de las redes sociales, Fernández ha respondido al presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, quien este pasado viernes afirmó que la derecha "ha sacado el río de madre" con el tema de la creación de una mesa de partidos para Cataluña y la designación de un 'relator', y dijo esperar que la sociedad española "reaccione" y le haga "seguimiento en la calle", en referencia a la manifestación que se celebrará en Madrid el domingo convocada por PP, Ciudadanos y Vox bajo el lema 'Por una España unida. ¡Elecciones ya!'.

La dirigente popular ha acusado a Ortuzar de "cargar" contra quienes reclaman un Gobierno central que "no esté al servicio del independentismo y de abonar la división y la inestabilidad", y ha afirmado que el PNV "no es partidario del diálogo democrático", sino que "dialogar sobre cómo vulnerar la ley".

"El PNV, hoy, es un partido que ha abandonado la centralidad y que prefiere muros a puentes, hablar de independencia a hacerlo de Educación, empleo, Sanidad o Industria", ha reprochado a Ortuzar.

Fernández ha indicado que el presidente del EBB dice "no querer caer en la confrontación", pero su partido, "la derecha nacionalista vasca, anima a los que piden 'apretar' en Cataluña y aboga por romper con Bildu el Estatuto, marco de convivencia".

Según ha asegurado, el PNV "no apoya a Pedro Sánchez por una noble causa, lo hace a cambio de su particular cuota de poder, a cambio de concesiones definidas por Bildu que poco afectan al interés general de los vascos, a los que el PNV ha dejado de representar".

Además, ha censurado que el Gobierno Pedro Sánchez "prioriza sus intereses a los de los españoles, como el PNV prioriza sus intereses a los de los vascos", y, en ese sentido, le recuerda a Ortuzar que fue el PNV "el que arriesgó 500 millones de inversiones en Euskadi por cómo Madrid hacía política en Cataluña".

Por último, ha indicado que Ortuzar "señala que la historia nos enseña que el diálogo es la única manera de resolver los problemas", pero, según le responde, "el problema es que tu diálogo equivale a blanquear a Otegi cocinándole un revuelto de hongos y a apoyar réplicas del Plan Ibarretxe en Cataluña y en Euskadi mientras nos das lecciones".