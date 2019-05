Felipe González no entiende "cómo hay gente que se dice de izquierdas y siga siendo cómplice del tirano" Maduro

En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, González ha opinado que "el régimen tiránico de Maduro está fracturándose" y que el fin de su mandato "no tiene marcha atrás". "No tiene apoyo popular, es inexorable: no es reversible", ha añadido.

En este contexto, el exjefe del Ejecutivo se ha referido a la posición española respecto a la situación en el país. "Cada vez que surge un problema (en Venezuela), la primera mirada se dirige al representante de España para ver qué piensa", ha explicado.

Así, González ha señalado que un país puede "utilizar esa especie de preminencia para explicar el problema o para ponerse más o menos de perfil". "Desde hace unos años, el Gobierno de Rajoy lo veía con exceso de prudencia. Este Gobierno ha sido más activo", ha apuntado.

Para el expresidente español, la solución más inmediata en Venezuela pasa por la creación de un Ejecutivo de transición y convocar elecciones cuando las condiciones lo permitan. "Veo a veces a los expertos hablar de elecciones en 90 días: allí no hay censo, hay tres millones de personas fuera, y se sigue violando la soberanía del Parlamento. Venezuela es un Estado fallido", ha remachado.