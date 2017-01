Felipe González dice que le importan "mucho más los contenidos" que la procedencia del próximo líder del PSOE

El exjefe del Gobierno ha realizado estas declaraciones después de recibir el XXV Premio de Convivencia que le ha otorgado la Fundación Profesor Manuel Broseta por su labor para que España se integrara en la Unión Europea. También ha sido galardonado por ello el expresidente de la Comisión Europea Jacques Delors, que no ha podido acudir al acto.

González ha manifestado respecto de las posibles candidaturas que se puedan presentar en las próximas primarias socialistas: "A mí me importa mucho más, cosa que me va a complicar mucho la vida, hablar de los contenidos de los proyectos que hablar de las candidaturas". "Habrá candidaturas, no sé cuántas, pero las habrá. A mí me preocupan más los proyectos", ha apuntado en este sentido.

Por otro lado, preguntado por si habrá dos candidatos o más, el expresidente del Gobierno ha afirmado: "O 32, no lo sé. No estoy en eso". Además, en cuanto a su opinión sobre que un exlehendakari socialista lidere el PSOE, en referencia al anuncio realizado por Patxi López, ha comentado en tono de humor: "Puede ser vasco, puede ser de Canarias, o puede ser incluso argentino".