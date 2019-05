Feijóo llama a los votantes socialistas "que no están de acuerdo con el espectáculo" de los diputados presos

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto este martes a quienes en otras elecciones optasen por el PSOE y a los "muchísimos socialistas que no estén de acuerdo con el espectáculo" visto esta mañana con los presos del 'procés' como diputados electos en la sesión de constitución de las Cortes generales.

Así se ha pronunciado el también presidente de la Xunta durante una comida-mitin en Viveiro (Lugo), donde ha arropado al candidato popular a la Alcaldía, Óscar Rodríguez, con una intervención en la que se ha referido a la toma de posesión de los políticos catalanes en prisión provisional como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, quien ha acatado la Carta Magna "por imperativo legal" y "como preso político".

En este contexto, Feijóo ha puesto el foco en cómo los presos catalanes "se ríen de todos en el Congreso y en el Senado" y "cómo dicen que hay que construir la república catalana en el mismo momento que juran o prometen la Constitución", la cual, según el líder de los populares gallegos, "no van a cumplir nunca".

Por ello, y tras asegurar que hay "muchísimos socialistas que se sienten españoles", ha sugerido que "hay que pedirles el voto" para el PP en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, fecha en la que también se celebrarán comicios autonómicos en una docena de comunidades --no en Galicia-- y al Parlamento europeo.

De hecho, mirando hacia el candidato popular a la Alcaldía de Viveiro, Feijóo ha garantizado que esos votantes del PSOE "estarán mucho más seguros" con él al frente del gobierno local que con la actual regidora socialista, María Loureiro.

ESTATUTO ELECTROINTENSIVO Y ALCOA

Desde este municipio de la costa lucense, el presidente del PPdeG ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "engañar" con el estatuto de las empresas electrointensivas como Alcoa, cuya factoría en A Coruña se encuentra a punto de echar el cierre --tiene hasta el 30 de junio para encontrar un comprador-- y la de San Cibrao, en Cervo, también peligra.

En relación al marco de las electrointensivas, ha criticado al líder del Ejecutivo estatal en funciones que dijese que "estaría aprobado antes de la campaña" y que ahora, tal y como dijo la semana pasada durante una visita en A Coruña, dijese "que estaría listo en esta legislatura".

"O el estatuto está listo de forma inmediata o no habrá Alcoa dentro de un año", ha advertido Feijóo, quien también ha querido poner el foco en las 80.000 personas en Galicia que, de acuerdo con sus cifras, venden madera a la planta de Ence en Pontevedra, cuya prórroga el Gobierno ha decidido no seguir defendiendo en la Audiencia Nacional.

No en vano, ha sugerido que si la alcaldesa de Viveiro "quisiera a los vecinos y a los trabajadores" de Alcoa, sería "la primera" que se pondría frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez "pidiendo un respeto" para las familias. "A Mariña sin Alcoa y sin pesca no es A Mariña", ha proseguido el titular de la Xunta, quien además ha indicado que Óscar Rodríguez es una "alternativa" al PSOE en el municipio porque "no se va a callar" ante el Gobierno.

EN VIVEIRO "SOLO HAY UN CANDIDATO"

En palabras de Feijóo, en Viveiro "solo hay un candidato" que "no le debe nada a ningún partido, sino a los vecinos". Frente a esta situación ha situado al resto de formaciones que en muchos ayuntamientos gallegos forman gobiernos con "cuatro o cinco partidos". "Cuando dependes de los partidos y no de los vecinos que te votan, te debes a esos partidos", ha señalado.

Asimismo, el mandatario autonómico ha aprovechado para reivindicar su labor al frente de la Xunta en lo que a Viveiro se refiere. En este sentido, ha afeado al actual gobierno local que "no baje impuestos" cuando acuden empresas a instalarse en el municipio y que "renuncie" a los talleres de empleo propuestos desde la Administración autonómica.

Seguidamente, ha recordado que el Gobierno bipartito de la Xunta entre 2005 y 2009 "no puso" dinero para el Hospital da Mariña, en Burela, mientras que su Ejecutivo "va a remodelar la totalidad" de esta infraestructura sanitaria "para que sea uno de los hospitales más importantes de la cordillera cantábrica". También ha valorado que la Comunidad aporta 50.000 euros a la Semana Santa viveirense y otros 60.000 al 'Resurrection Fest'.

UNA CANDIDATURA "DE URGENCIA"

Por su parte, el candidato popular a la Alcaldía ha mostrado su "agradecimiento" al partido y a una candidatura "de urgencia" y "casi al azar", tal y como la ha calificado. Y es que precisamente el PP local sufrió el pasado mes de enero la dimisión de su presidente, Antonio Bouza, quien denunció las "maniobras" de la dirección provincial para relevarlo como número uno a las elecciones municipales del próximo domingo.

En cualquier caso, el actual candidato, Óscar Rodríguez, ha insistido en que "todo lo que no sea votar al PP" el 26M será "seguir con lo mismo" en Viveiro, con regidor del PSOE desde hace 16 años. "Si dejamos que cualquier otro grupo político gobierne durante cuatro años, será un atraso", ha advertido.