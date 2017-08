Feijóo pide estar "unidos" ante un dolor "que sentimos como propio"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado hoy los atentados terroristas ocurridos en Cataluña, ante lo que ha pedido "estar unidos", ya que el del pueblo catalán es "un dolor que sentimos como propio", dijo.

El presidente gallego ha mostrado su absoluto rechazo a los atentados de ayer en Barcelona y Cambrils (Tarragona), y ha insistido en que ante este tipo de ataques "juntos vamos a seguir más fuertes", ya que se trata de un momento en el que "hay que centrarse y reflexionar sobre lo verdaderamente importante", que es que los "españoles estemos juntos para defender nuestra sociedad democrática y nuestros valores occidentales".

"España no se rinde, no se rindió con los atentados terroristas de ETA y no se va a rendir con ningún tipo de atentado venga de donde venga", ha remarcado el jefe del Ejecutivo gallego.

Con todo, ha pedido confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha señalado que se siente "arropado por el Gobierno de todos".

En este sentido, Núñez Feijóo ha incidido en que los "corazones y las manos de los ciudadanos de Galicia están con los corazones y las manos de las víctimas y sus familias" y que, aunque "no podemos hacer nada" para subsanar lo ocurrido ayer, "podemos testimoniar nuestra absoluta solidaridad, nuestra absoluta consternación y nuestro absoluto rechazo".

Ha apuntado que aunque entre las víctimas de los atentados de ayer es probable que se encuentren ciudadanos de distintas nacionalidades, se trata de un "asesinato masivo y una matanza de la sin razón y del fanatismo yihadista" que el pueblo de Galicia y el conjunto de los pueblos de España "sentimos como propio".

Feijóo ha asegurado que "vamos a seguir defendiendo nuestros principios de libertad ideológica, de libertad de culto y de libertad religiosa", demostrando que España es "una sociedad abierta y democrática" que, lamentablemente, "nos sitúa en desigualdad con las sociedades cerradas y fanáticas".

Antes de su comparecencia ante la prensa, el presidente gallego, acompañado por cuatro de sus conselleiros y trabajadores de la Administración autonómica, ha guardado un minuto de silencio a las puertas del edificio administrativo central en Santiago, donde las banderas gallega, catalana y española ondearon a media asta.