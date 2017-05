Feijóo respalda a Cifuentes e ironiza con que el 'fuego' de los informes de la UCO "muy amigo no puede ser"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado este jueves a su homóloga en la Comunidad de Madrid, la también popular Cristina Cifuentes, y ha esgrimido, tras la filtración de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que pedían investigarla en la trama 'Púnica', que el juez que conoce el caso no ve "sombra de duda" en la actuación de su compañera de filas.

Al tiempo, preguntado por la posibilidad de que la filtración parta de 'fuego amigo' dentro del propio partido de Cifuentes, ha respondido que dicho 'fuego' "muy amigo no puede ser" y ha advertido, en todo caso, que "el que fabrica mentiras al final siempre queda al descubierto por la verdad".

"Yo creo que cualquier demócrata que crea en Justicia, con todas las imperfecciones y dificultades que tiene siempre acertar desde un punto de vista judicial, no debe hacer juicios paralelos ni debe admitir sentencias partidistas afecten a quien afecten", ha recalcado el presidente.

Al tiempo, ha advertido que "el mismo juez que metió en la cárcel a determinadas personas" en el marco de la Púnica es el que afirma "que no hay sombra de duda" sobre la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por tanto, ha subrayado que, si se cree que el juez "ha sido independiente cuando ha metido en la cárcel a determinados dirigentes y responsables empresariales", también hay que "ser respetuosos con su decisión cuando no ve "sombra de duda" en relación a Cifuentes.

"PROBABLEMENTE SEA UN MENTIROSO"

Él, por su parte, ha asegurado que "se queda" con lo manifestado por "el que conoce el sumario y ha dicho que no hay sombra de duda" sobre la actuación de su compañera de partido, a la que ha respaldado.

"¿Si es fuego amigo o no? Bueno, muy amigo no puede ser, pero el que fabrica mentiras al final siempre queda al descubierto por la verdad. Amigo... si usted lo considera amigo... muy amigo no puede ser. Probablemente sea un mentiroso, no un amigo", ha zanjado.