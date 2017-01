Feijóo asegura que no renunciará a bajar impuestos porque a Galicia le ha "costado mucho conseguirlo"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no renunciará a bajar los impuestos sobre los que tiene competencia cuando tenga ocasión, porque a Galicia le ha "costado mucho conseguirlo", pero ha defendido que se estudie la situación fiscal en cada comunidad de cara al nuevo sistema de financiación que se va abordar tras la Conferencia de Presidentes celebrada hoy.

Feijóo ha alabado el desarrollo de esta reunión celebrada este martes en el Senado, la más positiva de las seis que han tenido lugar hasta la fecha, ha dicho. Con respecto al debate fiscal, que ha centrado buena parte de las intervenciones de todos los presidentes, ha considerado razonable que si se reforma el modelo de financiación se estudie la fiscalidad de las autonomías y también de las entidades locales, cómo usan sus competencias y qué ingresos logran con ello.

Dicho esto, ha recalcado que cada autonomía puede ejercer esas competencias y que él no va a renunciar a hacerlo, en concreto, a mantener la bonificación del 99% de Sucesiones o la eliminación de impuestos para el mundo rural. "Es una competencia propia, nos ha costado mucho conseguirlo y no lo vamos a dejar sin efecto", ha subrayado, para recordar que su comunidad cumple los objetivos de déficit y no le ha "pedido un euro a Hacienda".

También ha defendido el dirigente gallego que las comunidades hoy reunidas avance en la reforma del sistema aunque Cataluña no haya estado presente (tampoco Euskadi, pero no participa de la financiación autonómica general). "Nadie puede impedir que todos hablemos de algo porque uno no quiera, tenemos que hacer nuestro trabajo", ha dicho. "Puigdemont está invitado a participar en ese trabajo. No es más catalán de lo que yo soy gallego, estoy convencido de que nos podemos entender", ha agregado.

Núñez Feijóo ha subrayado también el acuerdo general de que el nuevo modelo de financiación esté acordado con todos y que no se "repita el error" del sistema actual, pactado con Cataluña y que no ha servido ni a esta comunidad. Además de que será multilateral, ha destacado que el nuevo sistema partirá del coste efectivo de los servicios que tiene que financiar y será estable.

Ha destacado igualmente que se vaya a estudiar el coste de mantener la sanidad y atender la dependencia y que todo el trabajo esté terminado este mismo año, un objetivo ambicioso, ha dicho.

Por lo demás, el dirigente gallego ha defendido especialmente el acuerdo para impulsar un pacto sobre el problema demográfico de España, asunto que también a su juicio debe ser fundamental en la reforma del sistema de financiación.

"Hoy hemos estado todos los que hemos querido escuchar y hemos querido ser escuchados", ha agregado, censurando la ausencia del dirigente catalán y del vasco Iñigo Urkullu. Feijóo ha alabado la actitud hoy del Gobierno y de sus colegas autonómicos por la disposición al acuerdo y la defensa de los intereses de sus ciudadanos, incluso entre presidentes de un mismo partido político. "Hoy ha avanzado la España autonómica", ha resumido.