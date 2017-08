Feijóo se marca como reto reforzar el crecimiento y extender la recuperación

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que los retos para el curso político que comienza pasan por reforzar los cimientos del crecimiento y por que la recuperación llegue a la mayoría de los hogares porque no se puede obviar que hay personas "que aún lo pasan mal".

En la apertura del curso político del PP, en un acto con Mariano Rajoy en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), Núñez Feijóo ha tenido una intervención inicial dedicada a las víctimas de los atentados de Cataluña y para sus familias.

Ha asegurado que el corazón de todos los gallegos "está y sigue en Barcelona" y ha dicho que su partido y todos los gallegos comparten con las víctimas y sus familias el dolor y también la rabia de lo sucedido, así como "la esperanza de lo que nunca debió suceder y nunca deberá volver a suceder".

Ha asegurado que las personas están por encima de las ideologías y se ha declarado "orgulloso" de acompañar al presidente del Gobierno y al jefe del Estado de todos los españoles en la manifestación de Barcelona contra el terrorismo, en la que personas ligadas al independentismo profirieron gritos contra el monarca y el propio Rajoy y su gobierno.

Núñez Feijóo ha advertido contra los políticos que mienten a la gente, pero también contra los que dividen", ya que son los dos "mandamientos" que cualquier político debe cumplir, ni mentir ni dividir.

En su intervención ha asegurado que frente al terrorismo "no cabe ambigüedad ni relativismo" sino que "hay malos y buenos, asesinos y víctimas, los que matan y los que mueren", por lo que en la lucha y condena "no puede haber partidos, ni ideologías, ni pequeñas batallas absurdas. En las grandes tragedias no caben planteamientos pequeños", ha asegurado.

Ha elogiado la figura de Mariano Rajoy, un político "a la gallega", lo que quiere decir "hablar poco y trabajar mucho, trabajar más de lo que se habla".

Núñez Feijóo ha explicado en su intervención que gracias al "esfuerzo, al talento y al trabajo" de sus ciudadanos España y Galicia están creciendo y dejando atrás la mayor crisis económica de la reciente etapa democrática.

Ha recordado que hace un año, en este mismo escenario y en la precampaña de las elecciones autonómicas que finalmente ganó, se comprometió a ser referencia de la estabilidad y del crecimiento, algo que está cumplido, ha dicho.

"Galicia cumple, es mérito de todos los ciudadanos y no nos lo pueden quitar", ha asegurado Núñez Feijóó, que ha afirmado que los gallegos rechazan "la política espectáculo".

Además, ha explicado que en contra del dicho que sugiere la indefinición de los gallegos, la realidad de que saben lo que quieren se ve "en los resultados electorales" del PP.

También ha aprovechado para defender a Galicia como "tierra acogedora" y ha asegurado que "los turistas son siempre bienvenidos".

"Siempre damos la bienvenida a todos los que quieran venir y disfrutar, aquí está su hogar, somos un pueblo amable y acogedor", ha defendido Núñez Feijóo, que ha recordado que cada año más personas se animan a conocer Galicia y ha puesto a Mariano Rajoy como el "mejor embajador".

"Frente al no al crecimiento, al diálogo y al turismo" que asegura practican otras fuerzas políticas el PP "contrapone un total y rotundo sí, en Galicia y en España", ha señalado.

Durante su intervención ha avanzado que el próximo 16 de septiembre el PPdeG hará un acto de homenaje a Gerardo Fernández Albor, cercano a cumplir cien años.

Antes que el presidente gallego han intervenido Alfonso Rueda, presidente del PP de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, y el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela.

Ambos se han referido también a los atentados en Cataluña y a los gritos y silbidos contra Rajoy y el Rey en la manifestación de ayer.

"Nos sentimos orgullosos del saber estar, estando donde había que estar, aguantando lo que había que aguantar, porque la política tiene metas más altas de lo que algunos piensan", ha dicho "contra los que no pierden ocasión de demostrar que la política tiene una cara de mucha miseria, de falta de unidad, de aprovechar siempre para sacar rédito político".

Rueda, al igual que hizo posteriormente Núñez Feijóo, se ha comprometido a que en 2019 este acto se vuelva a celebrar en el castillo de Soutomaior, y ha dirigido sus críticas a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

"A la delegada de (Abel) Caballero no le gustaba la unidad que exhibe el PP frente al espectáculo que dan ellos", ha ironizado Rueda.

Tanto él como el alcalde han defendido además la fusión de Cerdedo y Cotobade, de la que se va a cumplir un año en el que, según Jorge Cubela, se ha convertido en ejemplo de "unidad, esperanza y concordia".