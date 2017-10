Feijóo repudia "el pucherazo de los vips independentistas" para "perpetuar" el "negocio" del nacionalismo catalán

Y es que Feijóo, quien ha reivindicado su legitimidad como presidente autonómico para abordar la situación catalana y ha criticado la actitud de los políticos catalanes que no acuden a las negociaciones conjuntas en el Estado porque "se creen superiores", ha advertido que Galicia "respeta" al pueblo catalán, pero no "el negocio del nacionalismo catalán".

Si ya por la mañana había avanzado que no tolerará que se "ceda" con Cataluña "a costa de Galicia", pese a no cerrarse al diálogo y a "emplear la política", por la tarde ha sido aún más contundente y ha esgrimido que el objetivo de los políticos independentistas catalanes "no es una nación" sino iniciar "un nuevo régimen" con un "pucherazo" que les permita "perpetuarse en el poder y mantener su negocio"

Enfrente, ha proclamado que la Xunta seguirá trabajando en defensa de los "intereses" de la comunidad y ha vuelto a apelar al resto de grupos a que "miren para Galicia", una "nacionalidad histórica", como subrayó en su primera intervención, con "orgullo de pertenencia y una diversidad compatible con el respeto a las leyes".

"Miremos para Galicia, que es capaz de enfrentar problemas y enfrentar crisis. En Galicia también encontrarán educación, que a veces aquí falta, señor Villares", ha replicado al portavoz de En Marea, Luís Villares, de quien ha ironizado con la dificultad que supone para él contestar a una interpelación "tan fraternal y amable" como la del dirigente de la formación rupturista.