Feijóo no ve "prioritaria" una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois antes de la sentencia

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Núñez Feijóo ha aclarado que lo que le preocupa es que, pasados cuatro años tras el suceso, no haya aún una sentencia judicial firme. Además, se ha mostrado en contra de la intención del PSOE de abrir una comisión de investigación al respecto: "Utilizar esta catástrofe para que en el Congreso se empiece a investigar, la verdad no me parece prioritario", ha subrayado.

Eso sí, ha asegurado que, en caso de que se ponga en marcha y sea llamado a declarar, se limitará a cumplir con sus obligaciones "con todo el placer y todo el honor". Aun así, ha recalcado que no le parece "justificado", pese a lo que estará a su "absoluta disposición".

En el día en que se cumplen 4 años tras el incidente, el presidente de la Xunta ha explicado que no podrá asistir a los actos en recuerdo de las víctimas, ya que tiene previsto el acto de entrega de medallas de Galicia: "Es un acto muy solemne que venimos haciendo siempre". Así, ha reconocido que "cada uno siente el dolor como puede" y que, en su caso, "no hay un solo 24 de julio que no recuerde" todo lo que vio y vivió.