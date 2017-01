Feijóo ciñe a la "normalidad" la enmienda de Cifuentes, pero vuelve a rechazar "copiar lo que funciona mal"

El presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ceñido a la "normalidad" el hecho de que se presenten enmiendas en el marco del Congreso Nacional del PP sobre el sistema de elección de presidente, como la de primarias que propone la madrileña Cristina Cifuentes. Así, ha defendido la "democracia interna intensa" de los actuales Estatutos, pero ha advertido de que "copiar lo que funciona mal no es buen planteamiento".

Son sus palabras en declaraciones a los medios en relación a la propuesta anunciada por presidenta de la gestora del PP de Madrid, que llevará el sistema de primarias al Congreso Nacional del Partido Popular a través de una enmienda a la ponencia Política y de Estatutos en la que pide que se aplique la premisa 'un militante, un voto' en la elección del presidente nacional, regional y provincial.

"No me puede parecer mal en ningún caso que haya una enmienda de una agrupación de cualquier lugar de España a alguna propuesta del texto", ha dicho Núñez Feijóo, que se ha mostrado "convencido" de que "los militantes de Madrid lo que quieren es acertar" y quien ha considerado, asimismo, que "el resto de los militantes de España también quieren acertar".

Sobre esta cuestión, no obstante, ha animado a hacer "dos reflexiones". En primer lugar, ha vuelto a insistir en una idea que ya ha desgranado en otras ocasiones, es decir, que "para que pueda funcionar el sistema electivo lo que es imprescindible es que haya más de dos candidatos".

"Estar discutiendo cómo vamos a elegir entre todos los candidatos si solo se presenta uno es una discusión que no digo que sea interesante, pero sí que es poco interesante presentarla en este momento", ha zanjado.

Además, Feijóo ha dicho que los Estatutos del partido, "los actuales y los que salgan del Congreso", permiten "una democracia interna intensa, muy intensa". "En mi caso nos presentamos cuatro", ha reiterado el presidente gallego, para quien "los estatutos posibilitan perfectamente la democracia interna".

"¿Qué se pueden mejorar? ¡hagámoslo!, pero copiar planteamientos que no funcionan en otros partidos, copiar lo que funciona mal, no es un buen planteamiento", ha advertido.

Aunque pueda estar en "cuestión" el sistema de voto, Núñez Feijóo ha indicado que "todos los militantes ya votan" y, "lo que es más importante", "cualquier militante tiene derecho a presentarse". "Discutir como elegirnos en un congreso a un único candidato que ha presentado su candidatura, no digo que no sea entretenido, pero no es un planteamiento que nos deba preocupar", ha zanjado.

ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL

En cuanto a la elección de la Secretaría General, Feijóo se ha mostrado partidario de "cumplir los Estatutos del partido", es decir, respetar la competencia que "le corresponde al presidente que salga electo de ese Congreso".

"El presidente tiene que elegir a su equipo y el número dos del equipo del presidente es el secretario o secretaria general. Escuchemos la propuesta del presidente Rajoy y aceptemos que, en el ámbito de sus competencias, elija al compañero que considere más oportuno para ser secretario general del partido", ha incidido.