Feijóo: "No nos gusta el nacionalismo: ni el nacionalismo español, ni el gallego, ni el vasco, ni el catalán"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado en la Cámara autonómica que "no" le gusta el nacionalismo: ni el español, ni el vasco, ni el gallego, ni el catalán, al tiempo que ha subrayado que, frente a quienes sugieren que en Cataluña hay un problema político, lo que hay es "un problema de desacato a las leyes", un "bodrio jurídico" en el Parlament y "un problema de libertades".

Así lo ha manifestado en una tensa sesión de control en la que el portavoz de En Marea, Luís Villares, llegó a tildar de "narcochófer" al presidente y le afeó que "no lograse sacarse la oposición" de magistrado. Previamente, pidió a Feijóo una "condena expresa" a los altercados que se produjeron en la asamblea de cargos convocada por el grupo de Unidos Podemos en Zaragoza, donde la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, recibió un golpe con una botella.

"Vamos a condenar cualquier tipo de atentado o agresión que sufra cualquier político o cualquier ciudadano en España. Lo hicimos siempre, cuando nos tocó a nosotros, con atentados de Resistencia Galega", ha aseverado Feijóo. "No distinguimos, no nos gusta el nacionalismo. Ni el nacionalismo español, ni el gallego, ni el vasco ni el catalán", ha agregado, a renglón seguido.

A continuación y frente a quienes ven un problema político en Cataluña, ha remarcado que la autonomía catalana vive "el mayor desafío desde el golpe de estado del 23-F". Ha subrayado que "por encima de los políticos está la Constitución que fue aprobada por el pueblo" y ha recordado que él mismo la votó.

"SIN RESPETO A LA LEY NO HAY DERECHOS"

"Los derechos se ejercen de acuerdo con la Constitución. Me sorprende que quienes la violan continuamente pidan su amparo", ha remarcado Feijóo, antes de preguntar a Villares si "en su anterior profesión", cuando ejercía como magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no la aplicaba "todos los días".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que "sin respeto a la ley no hay derechos de los ciudadanos, no hay libertades públicas, no hay libertades individuales y no hay democracia".

"FIESTAS INDEPENDENTISTAS"

Pese a que el también líder del PPdeG subrayó que él y los suyos condenan las agresiones a cualquier político o ciudadano, el dirigente de En Marea, que había pedido una condena expresa a los altercados de la asamblea en defensa de la búsqueda de una solución pactada para la cuestión catalana, interpretó que ésta no se había producido.

"Su negativa a esta condena expresa deja claro su carácter autoritario. Ustedes tienen dos varas de medir: a los amigos, botellas de vino, preferiblemente de Vega Sicilia, y al resto, botellazos", afeó Villares, quien ha lanzado duras acusaciones contra Feijóo, al que llegó a tildar de "narcochófer".

En su turno de réplica, Feijóo ha lamentado que Villares esté dispuesto a "insidiar y calumniar", antes de contraatacar. "Usted ya tenía poco prestigio como político, pero ahora hay un antes y un después sobre su prestigio como persona", ha advertido Feijóo, quien ha recordado a Villares que en su día "dijo que era militante de la Constitución".

"Los jueces en Cataluña no están exigiendo responsabilidades políticas a nadie, están exigiendo responsabilidades penales. La autoridad que dicta a sabiendas resoluciones injustas cae en un delito de prevaricación, quien desobedece a una resolución judicial cae en un delito de desobediencia. Eso lo saben todos los estudiantes de Derecho salvo el magistrado Villares", ha esgrimido.

"Señor Villares, exmilitante de la Constitución española, exmilitante de cualquier principio básico de democracia en Galicia... no solo nos sorprende su técnica procesal y jurídica sino que nos sorprende su miopía política continuada. Las fiestas independentistas en las que ustedes participan, a Galicia le pueden costar 5.000 millones de euros, dinero de los gallegos en riesgo por Cataluña", ha agregado.

A modo de argumento, Feijóo ha explicado que Cataluña tiene 70.000 millones de euros del Estado en deuda. "Nosotros somos casi el 6 por ciento de la población, nos deben 4.000. A Cataluña se le acaban de condonar 18.000 millones de intereses de deuda, nosotros somos casi el 6 por ciento de la población, nos corresponden otros 1.000", ha detallado.