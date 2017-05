Feijóo se abre a apoyar una investigación política sobre el accidente del Alvia después de que haya sentencia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este miércoles abierto a apoyar una investigación parlamentaria sobre el accidente ferroviario de Angrois, que dejó 80 muertos y más de un centenar de heridos, una vez que haya sentencia sobre el caso, pero ha reiterado que, antes de que eso ocurra, no "jugará" con las víctimas para "hacer un ajuste de cuentas en el PSOE".

Feijóo, quien hasta ahora nunca había planteado esta posibilidad de abrir "ampliar" la investigación sobre el accidente del Alvia a una vertiente "más política", ha abierto la puerta a hacerlo después de que haya una decisión judicial en la misma jornada en la que el PPdeG ha rechazado una iniciativa en O Hórreo que abogaba por activar una investigación política en el Congreso.

Los populares, que sí se han mostrado partidarios de "reforzar" o realizar una nueva comisión técnica sobre el siniestro después de que la Agencia Ferroviaria Europea cuestionase la independencia del informe realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) española, intentaron que un punto en esta línea se votase por separado, pero En Marea (el grupo promotor de la propuesta) rechazó esta vía.

Feijóo se ha quejado de ello y ha reivindicado la "coherencia" de su grupo, antes de incidir en que "el cambio" de postura reside en el PSdeG (que por primera vez se suma a En Marea y BNG en la petición de una investigación política). El líder del PPdeG ha incidido en que este "cambio" llega después de que Pedro Sánchez haya vencido en las primarias del pasado domingo

Así, ha subrayado que son los socialistas los que tendrán que explicar sus motivos. "Pregúntenles por qué antes no apoyaban una investigación parlamentaria en paralelo a la judicial, y ahora que ha ganado Sánchez ya se puede investigar a José Luis Rodríguez Zapatero o a José Blanco, que son los que pusieron la vía a funcionar", ha retado, antes de insistir en la coherencia del PP.

"CELERIDAD E INDEPENDENCIA" JUDICIAL

"Como presidente de Galicia, a mí lo que me corresponde es velar por las víctimas y lo que quieren las víctimas en este momento es justicia, no un ajuste de cuentas en un partido. No vamos a usar a las víctimas para un problema político", ha sentenciado el presidente, partidario de pedir "a jueces y a fiscales" que determinen las responsabilidades "con la mayor celeridad e independencia".

"En este momento, abrir una comisión de investigación parlamentaria es dudar de la decisión judicial que esperamos desde hace algún tiempo. Si se quiere abrir una comisión de investigación después de tener una sentencia y que esto quede claro, que se abra. Ahora, en intentar aprovechar el dolor de las víctimas para un ajuste de cuentas en un partido no vamos a participar", ha advertido.