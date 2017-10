Feijóo no ve "intereses económicos" tras los fuegos y esgrime que la ley de montes prohíbe recalificar

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado especular sobre qué hay detrás de los incendios que afectan a la comunidad, antes de referir que los informes de la Fiscalía de Medio Ambiente apuntan "a una mezcla de negligencia" con casos de incendiarios con trastorno psíquico o de conducta, al tiempo que ha desvinculado los fuegos de "intereses económicos".

"¿Intereses económicos? Imposible. La ley de montes, las anteriores y la actual, prohíben recalificar terrenos que han sido objeto de los mismos", ha defendido, en una entrevista concedida a la Cadena SER y recogida por Europa Press, en la que también ha recordado que recientemente se detuvo a un brigadista.

Tras subrayar que está "orgulloso" del operativo de extinción, ha incidido en que "hay un brigadista ahora mismo en la cárcel, un chaval de 21 años". ¿Qué hay detrás? Nos ha referido que había una persona que le pagaba por prender, una persona de 59 años. Pero yo no me atrevo a llegar a una conclusión lógica, me remito al informe de Fiscalía", ha indicado.

Feijóo ha reconocido que "prender es fácil" y considera que "la intencionalidad en Galicia es evidente", al igual que en el conjunto del Noroeste. De hecho, ha subrayado que en su Ejecutivo se "veía venir que iba a ser un fin de semana difícil de controlar".

"SISTEMA LOGÍSTICO FANTÁSTICO"

A la espera de que la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, comparezca en la Cámara para "dar todos los datos" y frente a quienes denuncian la reducción de efectivos dadas las condiciones meteorológicas, Feijóo se ha reafirmado en su defensa de lo que considera un sistema operativo contra incendios "excelente".

"Las brigadas tienen un sistema logístico fantástico", ha defendido el presidente gallego, quien ha advertido que, si no lo hubiese, y de no haber contado con estos profesionales, podría haberse dado "una desgracia como Portugal", en alusión al gran incendio que meses atrás dejó más de 60 muertos.