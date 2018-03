Feijóo da por buenas las explicaciones de Cifuentes y "no" cree que "mintiese" ni tampoco la universidad

"Como todos los ciudadanos, escuchamos las explicaciones documentadas de la presidenta, del rector y de las autoridades de la universidad. supongo que hay pocas dudas de que lo que dijo era verdad. La explicación documentada de la presidenta, del rector y de la propia universidad son suficientes para aclarar determinados malos entendidos", ha aseverado Feijóo, al término de la reunión semanal de su Gobierno.

Tras la información de 'eldiario.es', que publicó que Cifuentes obtuvo su título de máster "con notas falsificadas" y preguntado acerca de si considera que la presidenta debería dimitir si nuevos datos evidencian que miente al negar lo publicado, se ha limitado a contestar que "sobre cualquier tipo de duda" que surja "tiene que haber nuevas confirmaciones y nuevos datos".

"Supongo que así se hará. De momento hay una explicación clarísima y acreditada de la presidenta. Si hay nuevos datos, supongo que habrá nuevas declaraciones", se ha reafirmado Feijóo.

VE DEMOSTRADO QUE "LAS COSAS SE HICIERON DE FORMA CORRECTA"

Ante la insistencia de los periodistas, ha asumido que cuando se "demuestra" que "no se hacen las cosas bien" esto conlleva "la responsabilidad que corresponde", pero ha recalcado, a renglón seguido, que "lo único" que él puede acreditar "en este momento" es que la presidenta "todo lo que acaba de demostrar es que las cosas se hicieron de forma correcta".

"Si hay novedades al respecto, no lo sé. No sé las novedades que hay. Pero no creo que el rector y las personas que le acompañaban en la rueda de prensa ni que la presidenta mintiese", ha zanjado.