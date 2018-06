Feijóo se desvincula del informe sobre la Gürtel y no "demandará" por decir que el "PP está condenado"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que se enteró en el mismo momento que la oposición de la existencia del informe de los letrados del Parlamento sobre la sentencia de la Gürtel, el cual esgrimió el titular del Legislativo gallego, Miguel Santalices, durante un debate parlamentario y por el cual fue llamada al orden la oposición.

Dicho esto, y al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello, ha advertido de que él no "demandará" a ningún periodista por escribir que el PP "está condenado por corrupción" --como afirmó la oposición y se le preguntó a Feijóo--, eso sí, ha dejado claro que esa afirmación "es falsa".

"Aunque igual no se crea la respuesta que le voy a dar, yo me enteré de la existencia de ese informe en el mismo instante, que el resto de los diputados. Por lo tanto, comprenderán ustedes, absoluta independencia de la Mesa y Presidencia del Parlamento", ha destacado Feijóo en su respuesta, en la que ha recordado que el presidente de la Cámara interrumpió el debate para llamar la atención de la portavoz del BNG, Ana Pontón, esgrimiendo el asesoramiento jurídico.

"Estaba siendo preguntado por una cuestión, dijo que había un informe que decía que no podía usarse una expresión dado que era falsa", ha narrado el mandatario autonómica en referencia a la sesión de control vivida la semana pasada en el hemiciclo gallego.

"Si me pregunta si comparto el contenido del informe, sin ninguna duda; si me pregunta si comparto la oportunidad de ese informe, yo tengo que decirle como presidente de la Xunta que las decisiones del Parlamento y de la Mesa son absolutamente autónomas", ha declarado el dirigente autonómico.

En este sentido, ha enfatizado que él tuvo conocimiento de la existencia de ese informe --cuyo contenido completo no ha sido revelado, pero sobre el que el Parlamento dio a conocer una nota aclaratoria-- "en el mismo instante" que el resto de 74 diputados de la Cámara gallega. "No puedo ser más explícito", ha sentenciado.

NO DEMANDARÁ

Feijóo también ha sido preguntado si, dado que en el Parlamento se sancionó con una llamada al orden decir que el "PP está condenado por corrupción" si él entendía que podía haber denuncias a los periodistas.

El presidente de la Xunta no dudó de que los periodistas "tienen experiencia" y ya saben que "hay gente que demanda a periodistas por injurias y calumnias" y que el resultado es, a veces a favor del demandante y en otras ocasiones del demandado.

"Si me pregunta si voy a demandar por decir que el PP está condenado por corrupción, sepa que yo no lo voy a demandar; si me pregunta, le diré que es falso. Pero desde luego no le voy a demandar", ha zanjado Feijóo al ser interpelado por el uso de la expresión "el PP está condenado por corrupción" en informaciones periodísticas.