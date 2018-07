Feijóo desvelará este miércoles o jueves su posición sobre la Presidencia del PP

Feijóo, quien a pesar de situarse como favorito en la sucesión declinó optar a la Presidencia del PP, tiene previsto desvelar cuál será su posición tras mantener reuniones con dirigentes provinciales para consultar su posición, según han informado a Europa Press fuentes próximas al presidente gallego.

El presidente gallego ha evitado apoyar a una de las dos listas que concurrirán al congreso, la liderada por la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la capitaneada por el exvicesecretario Pablo Casado. De hecho, ha acompañado como anfitrión en Galicia tanto a uno como al otro candidato.

Preguntado sobre esta cuestión en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa al término de su reunión este martes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo ha vuelto a eludir pronunciarse sobre el tema. "Sobre los asuntos del PP no voy a hacer ni un solo planteamiento", ha respondido ante las reiteradas preguntas sobre este tema por parte de los periodistas.

En este sentido, ha enfatizado que la sede del Gobierno central no es el lugar apropiado para abordar este tema y ha instado a los medios a plantear esta cuestión en la rueda de prensa que este mismo miércoles protagonizará en Galicia. "Estamos en el Palacio de la Moncloa y no forma parte del orden del día los asuntos del PP, como no puede ser de otra forma", ha subrayado.

En las votaciones de inscritos, la exministra María Dolores de Cospedal obtuvo la mayoría de los apoyos en Galicia, aunque quedó fuera de la carrera por la Presidencia al resultar tercera en el cómputo nacional. Este mismo lunes, la secretaria general del PP anunció su apoyo a la candidatura de Pablo Casado.

Si bien Galicia, con 279 de los 3.134 compromisarios, apoyó mayoritariamente a Cospedal, por delante de Casado, la exvicepresidenta del Gobierno fue la ganadora en la provincia de Ourense.