Política

http://www.teinteresa.es/politica/Feijoo-depende-independentistas-desliga-elecciones_0_1894611044.html

Feijóo dice que "aplicar o no el 155 depende de los independentistas" y lo desliga de las elecciones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este jueves que llegar a aplicar o no el artículo 155 en Cataluña "no depende del Gobierno" que dirige Mariano Rajoy sino que "depende de los independentistas". Ha afirmado que su aplicación "no tiene nada que ver con elecciones" y ha señalado que, solo si la Generalitat traslada que "no hay declaración de independencia", el Ejecutivo estatal y el Senado tendrían que "deliberar" sobre su aplicación.