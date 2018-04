Feijóo: "Le corresponde a Cifuentes tomar la decisión que considere en conciencia de lo que debe hacer"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirma que "le corresponde a la presidenta de la Comunidad de Madrid tomar la decisión que considere en conciencia de lo que debe hacer" en relación a la polémica por el máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). "Y estoy convencido de que tomará la decisión que más convenga a los madrileños y a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha agregado.

A preguntas de la prensa este jueves sobre si cree que Cifuentes debe dimitir, Feijóo se ha remitido a que la presidenta de la Comunidad "es la que tiene más información, toda la información de lo que ocurrió, tomará la decisión más oportuna".

Así, el también presidente de los populares gallegos considera que este es un "momento trascendental", puesto que "hay una investigación abierta por la Fiscalía, la Universidad Rey Juan Carlos y parlamentaria".

"Supongo que en poco tiempo vamos a saber exactamente por dónde van a ir las decisiones que se tengan que adoptar", ha dicho, dado que hay "tres investigaciones" sobre el caso "de forma simultánea". "Supongo que habrá alguna noticia en próximos días", ha apostillado.

De este modo, repreguntado sobre si Cifuentes tiene que dimitir, Feijóo ha pedido "ser respetuosos con los tiempos, con los políticos y también con los compañeros de partido" ante las investigaciones en curso.

TÍTULOS DE FEIJÓO

Por otra parte, el presidente de la Xunta ha sido cuestionado por la prensa sobre si puede responder por todos los títulos académicos con los que cuenta.

"Supongo que el título de bachiller está correctamente expedido, el título universitario está correctamente expedido y si hay algún curso de formación superior que hice en el currículum está correctamente expedido", ha asegurado Núñez Feijóo.

"No tengo constancia de, ningún modo, que tenga una sola irregularidad ningún título de los que tengo puestos en mi currículum, por supuesto que no, si no los pondría; en el caso en que existiera alguna pues, evidentemente, habría que ver ese título y ver alguna explicación, pero ya digo que de entrada no debe haber ninguna irregularidad en ningún título", ha remarcado.