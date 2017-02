Feijóo, sobre la continuidad de Rajoy: "Queda mucho presidente por delante"

El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, preguntado por la continuidad de Mariano Rajoy como presidente del PP, que "si hay un partido que no está cuestionándose quien es su líder", es el suyo. "Queda mucho presidente por delante", ha añadido.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Feijóo ha dicho que no conoce a "ningún dirigente que esté planteando quien va a sucederle". "No tendría sentido. Básicamente porque le vamos a volver a elegir", ha explicado.

De esta forma, el dirigente 'popular' ha insistido en que "no hay ningún debate sobre el liderazgo del PP ni sobre el Gobierno que acaba de iniciar". "Hoy es la primera sesión de control al Ejecutivo del año. Aún queda mucho presidente por delante", ha apostillado.

DEFIENDE EL SISTEMA DE PRIMARIAS DEL PP

Por otro lado, Feijóo ha defendido el sistema de elección del líder que ha propuesto la dirección de su partido para el próximo Congreso porque, según ha explicado, "es muy parecido a la legislación electoral española". "Es algo que ha venido funcionando en España y hemos planteado en nuestro partido", ha añadido.

El presidente gallego ha dicho que el planteamiento de algunos compañeros de partido que aseguran que el voto no debe ir para el compromisario, sino directamente al candidato, "se puede discutir". "No es una discusión que no sea interesante, pero tiene poco efecto", ha manifestado.

"La clave para que se acredite que el sistema que el PP tiene implantado está funcionando sería que hubiera dos o más candidatos", ha explicado.

Feijóo, que está a punto de ser padre, ha aclarado que si su hijo nace en los días del XVIII Congreso Nacional del Partido Popular, no acudirá. "Lo primero es la paternidad, por delante del Congreso de mi partido", ha apostillado.