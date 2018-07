Feijóo constata el compromiso de Sánchez con la llegada de AVE a Galicia en 2019

Tras un encuentro de dos horas que ha tachado de "constructivo", Feijóo ha asegurado que se lleva la "certeza" y "la ratificación" de los plazos para la llegada de la alta velocidad a la comunidad.

"El presidente ha dado su palabra y se ha comprometido con los datos de Fomento de que estará finalizado en 2019 y estará funcionando en pruebas a finales de año", ha asegurado Feijóo en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa tras su primera reunión con el nuevo presidente.

El dirigente de Galicia ha señalado que Sánchez se ha comprometido también con el levantamiento del peaje de Redondela, un asunto en el que, ha dicho, ya está trabajando Fomento. Mientras que el presidente del Gobierno ha pedido, según Feijóo, más tiempo para estudiar otra de las principales demandas de la Xunta, la transferencia de la autopista AP-9.

La Xunta basa esta tradicional reivindicación en que la autopista transcurre "integra mente" por Galicia y no conecta con Portugal. "No tengo un no de Sánchez, pero tampoco tengo un sí a la transferencia", ha resumido Feijóo, quien ha concluido que el Gobierno "abre la puerta" a esta transferencia, aunque ha reconocido que ha sido el punto de la reunión en el que menos se ha avanzado.

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

En materia de financiación, el mandatario gallego ha destacado que el presidente socialista comparte una "sensibilidad especial" hacia orientar la financiación de las comunidades teniendo en cuenta el peso del envejecimiento y la dispersión de la población, dos puntos que prioriza la Xunta para la construcción de un nuevo modelo.

Pese a que Feijóo ha constatado que Sánchez no tiene previsto culminar la reforma durante su corta legislatura, sí ha explicado que el líder del Ejecutivo quiere avanzar en los trabajos.

De todas formas, el presidente de la Xunta ha reclamado que la reforma no se debe "quedar en un cajón de forma indefinida" y también ha reiterado que no puede ser "moneda de cambio" para "callar problemas indentitarios".

"Le he pedido no repetir el error de negociar con cada comunidad, es una negociación que afecta a 47 millones y sería un grave error cambiar asuntos identitarios por financiación autonómica", ha recalcado.

FAVORECER A CCAA CUMPLIDORAS

Del mismo modo, el presidente gallego ha señalado que se lleva la "disposición" de Sánchez de solventar "la falta de equidad" entre las comunidades que no han acudido a mecanismos extraordinarios de financiación -FLA y pago a proveedores- y las que si lo han hecho. Así, ha puesto en valor que las comunidades que cumplen los objetivos deben ser favorecidas.

"Lo que no es admisible es que se premie a las comunidades incumplidoras, al igual le he trasladado el error que sería que se condone la deuda publica", ha afirmado el presidente de la Xunta.

Así, ha discutido con Sánchez la posibilidad de que se active una disposición transitoria para que las comunidades que cumplen la senda de estabilidad se beneficien de la exoneración de liquidaciones negativas. En el caso de Galicia serían 85 millones de euros hasta 2020, ha explicado Feijóo.

FRAGATAS POR VALOR DE 4.000 MILLONES

Por último, ha subrayado que se va a abordar el contrato de construcción de cinco fragatas para la Armada española en el astillero de Ferrol antes de final de año.

Según ha explicado el presidente de Galicia, este encargo representa una inversión de 4.000 millones de euros y supondrá que los astilleros empiecen con carga de trabajo el próximo año, en un proyecto que va extenderse la próxima década.