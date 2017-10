Feijóo comparecerá previsiblemente en noviembre por la ola de incendios

La Junta de Portavoces ha rechazado hoy que la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por la ola de incendios, sea la próxima semana, al entender el partido mayoritario, el PPdeG, que todavía no se cuenta con la información necesaria para la celebración de la misma, por lo que previsiblemente ésta se celebre en noviembre.

No obstante, los portavoces de la oposición han criticado este hecho al entender que el Gobierno gallego pretende "dilatar" los tiempos para no dar explicaciones y que la comparecencia de Feijóo se diluya con la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2018, que coparán la actividad de la Cámara hasta final de año.

El PPdeG ha rechazado la solicitud conjunta de los grupos de la oposición -En Marea, PSdeG y BNG-, que el pasado miércoles presentaron una petición a la Mesa para celebrar una sesión plenaria que tuviese como único punto del día la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre la ola de incendios que quemó 35.500 hectáreas durante el fin de semana y se cobró cuatro vidas.

Los portavoces de los tres grupos de la oposición han considerado que la negativa a la comparecencia se debe a un interés partidario por parte del Gobierno, que no busca dar respuestas ni soluciones a lo sucedido, han coincidido.

Sin embargo, el portavoz del PPdeG en la Cámara, Pedro Puy, ha insistido en que la semana que viene sería "muy pronto" para que dicha comparecencia se realice "con rigor", aunque, ha remarcado, el máximo mandatario autonómico comparecerá "en cuanto tenga toda la información".

Sobre el formato en el que lo hará, Puy ha subrayado que el hecho de que se haga en un pleno ordinario o extraordinario es un tema menor, porque los tiempos son los mismos, y ha avanzado que a él le parecería "una fecha razonable" el 7 de noviembre, cuando está prevista la celebración de la próxima sesión ordinaria.

No ha sido este el único aspecto a tratar en la junta de portavoces de hoy.

Esta mañana el conselleiro de Hacienda, Valeriano Martínez, ha entregado el texto presupuestario, que asciende a 9.487 millones de euros, al presidente de la Cámara, Miguel Santalices, tras lo cual la Mesa del Parlamento de Galicia ha admitido a trámite el proyecto de ley, que ha sido trasladado a la Junta de portavoces y desde la oposición también han criticado las partidas relacionadas a política forestal.

En la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, ha considerado que la negativa al pleno extraordinario por parte del PPdeG es "indignante" y demuestra que con esta decisión "solo busca beneficio partidista y no el interés general".

Sánchez no comparte las "excusas" aportadas por los populares ya que insiste en que si hay que esperar a "compilar" toda la información sobre los incendios es probable que "tengamos que esperar dos o tres años" por la comparecencia.

Asimismo, ha cuestionado cómo es posible que si el Gobierno gallego no cuenta con la información pertinente, dos días después de los incendios la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, afirmase en sede parlamentaria que el cien por cien de los fuegos habían sido provocados, "hay que pedir un poco de rigor y de dignidad. ¿Qué pruebas tenía para decir eso?".

Ha aludido a la necesidad de conocer aspectos importantes relativos a las emergencias y al colapso del 112, ¿cómo es posible que el señor (Alfonso) Rueda no salga a decir cuánta gente estaba trabajando en el 112 y cuantas llamadas se recibieron?, eso sería un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas".

Sánchez, ha admitido que desde su grupo pensaban que en el marco de una "democracia normal" el primer paso tras una catástrofe como la sucedida sería pedir explicaciones, pero como -a su juicio- no se dan, ahora se deben pedir "responsabilidades al más alto nivel porque es intolerable que no se esté dando un debate honesto" y no se aprecie en el Ejecutivo "ni un atisbo de autocrítica ni propósito de enmienda alguno".

En la misma línea, el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha reiterado que para su grupo sería especialmente relevante la comparecencia la próxima semana puesto que la ola de incendios es un "asunto de extrema actualidad e importancia" por el que "aquellos ciudadanos que vieron sus casas arrasadas y su modo de vida" merecen una "respuesta".

Ha apuntado que la sociedad espera del Parlamento gallego que ofrezca respuestas, medidas y conclusiones sobre lo sucedido, ya que Galicia no se merece estar más tiempo a la merced de las condiciones meteorológicas y de la lluvia en vez de "protegidos por la Xunta", porque lo que necesita es una nueva política forestal.

Asimismo, el socialista ha reiterado la necesidad de llegar a un pacto social en este sentido y no limitar el discurso a la existencia de "incendiarios terroristas".

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado que el "PP vetara" esta comparecencia lo que a su parecer es "políticamente impresentable y una falta de respeto a todos los ciudadanos que merecemos una explicación y a las personas que estuvieron luchando" contra el fuego.

Para la nacionalista "dilatar" las explicaciones "como mínimo tres semanas" es un acto de "cobardía política" que evidencia que el presidente gallego quiere esconder las "negligencias importantes" que se dieron durante el fin de semana ante la que las "excusas no son admisibles".

También se ha preguntado cómo es posible que si el Gobierno autonómico no dispone todavía de datos al respecto, "esté todos los días asentado un relato" en cuanto a una trama incendiaria mientras que la responsable de Medio Rural afirmó que "funcionará correctamente".

Todos los portavoces de la oposición se han manifestado en cuanto a las partidas que la Xunta destinará en materia forestal en las cuentas del próximo año y han aventurado que tendrán que ser modificadas porque reflejan un descenso presupuestario en prevención y en emergencias no compatible con la ola de fuegos padecida este mes, además de no contemplar -según han dicho- las cuantías correspondientes a las ayudas destinadas a hacer frente a las consecuencias de los incendios.

En contraposición a todo ello, Pedro Puy ha valorado que la Xunta, mediante la conselleira de Medio Rural, máxima responsable del operativo, diese una "respuesta inmediata" en sede parlamentaria, mismo antes de que se extinguiesen todos los incendios.

"Hicimos algo completamente novedoso, alterar la orden del día para poder encajar la comparecencia de la responsable del operativo", ha recordado sobre la intervención de Vázquez en la sesión ordinaria del pasado martes al tiempo que el propio presidente gallego ya se refirió a los incendios forestales en la sesión de control del miércoles en la que algunos grupos de la oposición no respetaron el orden del día acordado, ha advertido.

No obstante, ha insistido en que En Marea, PSdeG y BNG ya tienen "su discurso hecho" y no tienen verdadero interés en que se dé una respuesta correcta y con rigor.

Sobre los tiempos en los que debe darse esta comparecencia, Puy ha reiterado que será "muy pronto"y en esa línea ha señalado que tampoco ningún alcalde de ningún municipio afectado por lo incendios ha realizado un pleno extraordinario para informar al respecto de la situación en sus localidades.

En cuanto al presupuesto del próximo año en esta materia, Puy ha el capitulo seis de Medio Rural, que incluye extinción de incendios, sube "notablemente" respecto a lo presupuestado actualmente.

Asimismo, ha asegurado que el propio instrumento presupuestario contiene mecanismos para introducir las ayudas anunciadas por el presidente de la Xunta y para la recuperación de las zonas afectadas.