Feijóo apela a la unidad para "cicatrizar la herida" abierta por el independentismo en Cataluña

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a la unidad para "cicatrizar la herida" abierta, en su opinión, por el independentismo en Cataluña, según ha expuesto durante su intervención en la presentación del libro 'El desengaño', de Fernando Jáuregui y Federico Quevedo.

En ella, ha reivindicado el Estado de las Autonomías como una fórmula que garantiza la "diversidad" y también la "convivencia" frente a "vetos" y "fronteras".

Feijóo ha afirmado, además, que los ciudadanos necesitan un país en "funcionamiento" y no depender del "bloqueo político". También ha indicado es el momento de pensar en el interés general y enfocar la labor en mejorar el día a día de los ciudadanos.

Al largo de su intervención, el titular del Gobierno gallego ha manifestado que la situación en Cataluña es un "desafío" que afecta a España y a su modelo autonómico y ante el que no es posible ponerse de "perfil".

ESTADO DE LAS AUTONOMIAS

"Hemos de defender esta fórmula que tanta prosperidad nos trajo" aseguró reivindicando el Estado de las Autonomías como la prueba de que nuestra legislación garantiza la "diversidad".

En esta línea, ha destacado el modelo gallego como ejemplo de que las identidades "suman". "Somos una nacionalidad histórica que vive sin complejos en la España de hoy", ha añadido Feijóo para quien "ser gallegos es nuestra forma de ser españoles".

"NO HAY DEMOCRACIA, SIN LEY"

En una intervención el titular del Ejecutivo gallego ha lamentado que, 40 años después, en una España democrática y europea, se vuelva a hablar de fronteras. "Pero por mucho que quieran confundir, no hay democracia sin ley. Y no son demócratas los que se la saltan", recordó, a lo que añadió que no se puede retorcer la realidad.

"Y la realidad es que España significa democracia, significa Europa y significa convivencia", ha sentenciado subrayando, además las reflexiones de Fernando Jáuregui y Federico Quevedo recogidas en el libro sobre cuestiones como la actual situación en Cataluña.