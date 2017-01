Feijóo defiende la autonomía y solvencia de Galicia frente a Cataluña quebrada

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido hoy la autonomía política y financiera de Galicia y ha asegurado que no se siente "inferior" al presidente de la Generalitat ya que ambos, ha dicho, tienen "las mismas competencias" si bien con una diferencia, ha afirmado: "Yo mantengo a Galicia solvente y él quebró Cataluña".

Núñez Feijóo ha replicado de este modo a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante la sesión de control en el Parlamento gallego.

La portavoz nacionalista ha apostado por un modelo de concierto económico, similar al cupo vasco, y por el que apuesta Cataluña, ha dicho, según el cual Galicia habría recibido "3.500 millones de euros más" en el año 2014.

Ha opinado que en las cuentas habría que incluir no sólo los impuestos que están en el sistema, sino otros que no están y también se pagan en Galicia como el de sociedades o algunos especiales como el del tabaco; "¿o es que los gallegos no fuman?", ha señalado.

Núñez Feijóo ha desechado esta propuesta y ha recordado a la diputada que únicamente los 6 parlamentarios del BNG entre los 75 que componen el Parlamento gallego apuestan por un modelo de concierto económico.

También ha asegurado que los economistas gallegos, agrupados en un foro, consideran que un modelo de concierto económico para Galicia supondría una merma de unos mil millones de euros menos en ingresos.

"Nosotros seguiremos trabajando para decir las cosas como son. Galicia tiene derecho a un sistema de financiación en base al coste efectivo de los servicios que presta y que tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento. Galicia no es menos soberana por no ser nacionalista", ha zanjado.