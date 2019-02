Feijóo exige a Sánchez "rectificar de forma inmediata" su "huida a ninguna parte" al aceptar el "chantaje" del relator

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que espera que el titular del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, "rectifique" de forma "inmediata" lo que considera una "huida hacia ninguna parte" al aceptar el "chantaje" de Cataluña con la figura del relator.

En declaraciones a los periodistas durante su visita en Miami, Feijóo ha afirmado sentir "agraviado, sorprendido, perplejo y triste" por que se esté "hablando de algo que en 40 años de democracia ni siquiera se ocurría que se pudiera estar viviendo".

Lo que siente no es "solo preocupación", según ha recalcado, "sino perplejidad, por que se pueda estar en España discutiendo sobre que al Gobierno central se le ocurra aceptar las propuestas de un gobierno autonómico sobre la necesidad de establecer un relator para concretar las conversaciones entre el Gobierno central y el gobierno de una comunidad autónoma".

"Nos parece algo difícil de entender, imposible de explicar y absolutamente impropio de justificar", ha enfatizado el también líder del PP de Galicia.

Admitiendo que es "evidente" que los gobiernos "no son infalibles", ha considerado que el Gobierno de España "debería rectificar de forma inmediata", al asegurar que existe "no solo" un "clamor" en este sentido en España, sino un "clamor internacional sobre lo sorprendente que es que un gobierno de una nación, de un Estado, se someta a las condiciones de una parte de ese Estado para hablar de asuntos que afectan a todo el Estado".

Como "representante ordinario del Estado en Galicia", ha afirmado que no puede "aceptar en ningún caso que el presidente del Gobierno central esté negociando asuntos que afectan a los gallegos". "Los asuntos que afectan a Galicia y su integridad territorial dentro de la nación española no hay ningún gobierno en España que tenga autorización ni constitucional ni parlamentaria, ni legitimidad para negociar lo que no le corresponde", ha aseverado.

Por tanto, ha esperado que "de forma inmediata se deje sin efecto esa huida hacia ninguna parte" y que "de forma inmediata se vuelva a recuperar la normalidad constitucional".

"NUTRIDA REPRESENTACIÓN" DEL PP

"Me consta que hay una nutrida representación del Partido Popular de Galicia que acudirá simplemente a pedir el cumplimiento de la legalidad, el cumplimiento del Estado democrático, respeto e igualdad de todos los españoles en esa manifestación convocada por la mayoría de las fuerzas políticas que va a tener lugar en Madrid a las 12 del próximo domingo", ha expuesto Núñez Feijóo.

"No entiendo como el presidente de un Gobierno central se somete al chantaje de un gobierno autonómico que no puede condicionar los derechos de todos", ha insistido.

Por último, ha comentado que durante su visita ha estado en un canal de televisión donde "se habló de eso, de las absurdas negociaciones entre el Gobierno de España y un gobierno autonómico".