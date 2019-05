Feijóo reprocha a Sánchez que "subir los impuestos solo a los ricos no concuerda con el 'impuestazo' al diésel"

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado a su homólogo del Gobierno central "todo lo que no dice cuando habla de subir los impuestos a los ricos" y, a modo de ejemplo, ha citado la subida del diésel "a la salud de Pedro Sánchez".

"Si no fuese una broma de mal gusto, sería muy gracioso que subir los impuestos a los ricos consista en subir el diésel a aquellos que no pueden tener coches de gasolina", ha advertido y ha abundado en que "subir los impuestos solo a los ricos no concuerda con el 'impuestazo' al diésel".

Así lo ha expresado durante un mitin en San Cibrao das Viñas (Ourense) en el que también ha intervenido el presidente provincial del PP, Manuel Baltar, para arropar al candidato del PP a la alcaldía y actual regidor, Pedro Fernández.

En este contexto, el líder de los populares gallegos ha señalado que votar al PP en los próximos comicios del 26 de mayo "es tener la certeza de donde acaba el voto". Una afirmación que ha contrapuesto a "entregar un cheque en blanco a una serie de señores --en alusión al PSOE-- que no se atreven a decir que en España no se va a aprobar ni una sola ley sin el voto de Puigdemont y de Esquerra Republicana de Catalunya".

"En Galicia no manda Puigdemont ni Torra. En Galicia mandamos los gallegos", ha proclamado, para seguidamente añadir que "mejor un gobierno como Galicia que un gobierno como Cataluña". "No hay un solo dirigente del PSOE en Galicia que no cuente con Podemos, las Mareas o el BNG", ha manifestado. Por este motivo, ha pedido un voto para el Partido Popular, "por un gobierno que crea en la gestión y no en la fractura y la división".

Además, ha llamado nuevamente a "la unión del voto alrededor de la casa grande del PP, con cabida para todos". Feijóo ha dicho que "el pasado día 28 de abril, 10 millones de españoles no querían que Pedro Sánchez fuera el presidente del gobierno". Sin embargo, ha atribuido el hecho de que los populares no sacasen un buen resultado a que "Pedro Sánchez consiguió dividir a esa mayoría de españoles".

"En las pasadas elecciones generales nos dimos cuenta de que la mayoría de los votantes de Ciudadanos y de Vox hubieran preferido una mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados, también en el Senado e, incluso un presidente del Partido Popular", ha manifestado Feijóo.

"Solo los grandes equipos acostumbrados a ganar saben aceptar las derrotas", ha agregado el también presidente de la Xunta. "A los que están acostumbrados a perder y sólo ganan una vez le decimos que vamos a ganar el día 26 de mayo, porque vamos a unir el voto en torno al Partido Popular", ha subrayado.

MENSAJE DE UNIDAD DEL PP

Por su parte, el presidente provincial del PP ha explicado que "el proyecto político de una formación se construye con la aportación de todos a lo largo de la historia". "El Partido Popular puede presumir de contar con el único presidente de España con mayoría absoluta", ha dicho Manuel Baltar

Asimismo, ha apelado a "llegar a todos los vecinos con el mensaje de unidad del Partido Popular que gobierna con mayoría absoluta en San Cibrao". Y ha querido dar las gracias por anticipado "por el gran triunfo de las elecciones locales para Pedro Fernández".