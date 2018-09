Feijóo insta a Sánchez a dar explicaciones sobre su tesis y rechaza prejuzgar si debe dimitir antes de oírlas

En la misma jornada en la que Sánchez ha decidido autorizar que se haga pública su tesis después de que el diario ABC publicase una información en la que se atribuye plagio al presidente, Feijóo ha manifestado su convicción de que en la política actual "hace falta sosiego y un poco de sensatez".

"¿Quién se ocupa de los intereses de España con esta política que vemos todos los días?", se ha preguntado, antes de insistir en que prefiere no "extraer conclusiones precipitadas" y escuchar primero "lo que tenga que decir" Pedro Sánchez.

"No voy a formar una opinión definitiva mientras no escuche al presidente; vamos a esperar unas explicaciones convincentes", ha remarcado el jefe del Ejecutivo gallego, quien sí ha remarcado que, si éstas no llegan y se desactiva la información publicada, "nadie entendería semejante nivel de hipocresía" por parte de Sánchez y "determinadas" declaraciones suyas sobre "otros másters y estudios".

Acerca de si comparte con el líder de Cs, Albert Rivera, que el presidente estatal debería comparecer en el Congreso, ha rechazado posicionarse y ha optado por lo que decidan "los parlamentarios en las Cortes.

RECHAZA "CARGAR" CONTRA LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

Feijóo también ha aludido a la advertencia de Sánchez de que podría emprender acciones legales contra ABC y ha esgrimido que, como contrapartida, "hay un periodista que ha dicho que no tiene inconveniente en ser denunciado porque podrá acreditar ante el juez" la información publicada.

En este contexto, el presidente gallego se ha reafirmado en que es "conveniente" que el jefe del Ejecutivo "dé explicaciones" y estar "atento" a ellas.

"La mejor forma de deslegitimar una información periodística no es cargar contra ella, sino dar explicaciones para demostrar que no es la correcta", ha concluido.