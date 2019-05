Feijóo acusa a Pedro Sánchez de tener un Gobierno "oculto" con Podemos y ERC dentro de él

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al secretario general del PSOE y presidente del Ejecutivo estatal en funciones, Pedro Sánchez, de tener un programa "oculto" y un Gobierno también "oculto" con Podemos y con Esquerra Republicana (ERC) "apoyándolo" o "formando parte" de él. "Nos están engañando una vez más", ha añadido.

Así lo ha aseverado el también presidente de la Xunta durante un mitin ante un abarrotado Teatro Principal de Pontevedra en el que ha arropado al candidato popular a la Alcaldía, Rafa Domínguez. Junto a estos dos, han intervenido el número ocho del PP al Parlamento europeo, el gallego Francisco Millán Mon, y la segunda en la lista a las municipales, Pepa Pardo.

En referencia a las elecciones generales del pasado 28 de abril, en las que los populares obtuvieron una histórica caída en el Congreso, Feijóo ha incidido en que los 123 escaños socialistas son los mismos obtenidos por Mariano Rajoy en 2015. Aquel año "hubo que repetir elecciones, y los 123 escaños de Sánchez es un resultados espectacular", ha ironizado.

El descalabro de los populares, según el líder gallego, se debió a la "escisión del voto" del centro derecha. "Ahora ya sabemos que votar a Vox y a Ciudadanos es para que gobierne Sánchez", ha insistido, como ha venido haciendo durante toda esta segunda campaña.

EL VOTO AL PP, "EL ÚNICO DEL CAMBIO"

En clave local, Feijóo también ha dicho que las papeletas del PP son "las únicas del cambio" en Pontevedra, ya que las de "cualquier" otro partido, ha subrayado, sirven para mantener al nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores en la Alcaldía otros cuatro años más.

En referencia a este regidor simbólico del BNG, el presidente de la Xunta ha bromeado con que hay que remontarse "al Pleistoceno" para saber qué ha hecho por la ciudad, ya que actualmente, según ha criticado, se dedica a "tapar" los problemas de Pontevedra "con una pancarta contra los trabajadores y las familias" de la planta de Ence en Lourizán.

Además, ha esgrimido que la ciudad "necesita más diálogo con los vecinos", "imponer menos" y "no etiquetar a las personas como 'non gratas' si no votan al BNG", tal y como ocurrió en 2016 con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a pesar de tener en A Boa Vila la cuna de su carrera política. "Qué cosa más ridícula para tapar la inacción de la Alcaldía", ha señalado Feijóo en referencia a este suceso.

PONTEVEDRA "NO NECESITA HOSTILIDAD"

El presidente del PPdeG también ha sugerido que Pontevedra "no necesita hostilidad contra España" con un regidor nacionalista que en la actual campaña "pide el voto para ERC y Batasuna Bildu" en los comicios europeos. "En estas elecciones, estos tres partidos comparten el mismo programa: la independencia de Cataluña, la de País Vasco y la de Galicia", ha censurado.

Por ello, y recordando que los concejales pontevedreses "han ido a cenar con el señor Otegi" --líder de Bildu--, Feijóo ha hecho hincapié en que el voto al BNG en las municipales "va más allá de hacer aceras, parques o jardines": "No es para hacer más ciudad, sino para hacer menos España".

Así, para evitar que Lores cumpla 24 años de regidor, el presidente del PPdeG ha pedido el voto para Rafa Domínguez, un candidato que tiene "ganas", algo que "nadie puede discutir", y a quien va a apoyar incluso gente que no votó al PP "nunca", tal y como lo ha evidenciado Feijóo.

PONTEVEDRA, LA CIUDAD GALLEGA "CON MÁS PARO"

Por su parte, el cabeza de lista del PP en estas municipales ha admitido que si bien "los primeros años" de Lores "fueron buenos", ahora Pontevedra tiene "muchos problemas" y "se enfrenta a grandes desafíos". Y es que, según cifras de las que también el presidente de la Xunta ha echado mano, A Boa Vila es la ciudad gallega "con más paro" y "con menor creación de empresas".

De esta situación ha culpado al actual alcalde, que ha "tardado 15 años en tramitar un polígono empresarial", y ha sugerido que, a diferencia del nacionalista, él "jamás hará una fiesta cuando una familia de Pontevedra sufra" con la situación de Ence después de que el Gobierno central decidiese no seguir defendiendo la concesión de la prórroga ante la Audiencia Nacional.

Domínguez también ha comprometido un transporte público "digno" para la ciudad y ha lamentado que Lores no se quiera adherir al plan metropolitano de la Xunta.

EL FUTURO DE PONTEVEDRA, "EN JUEGO"

En el mitin también ha intervenido la número dos de su lista, Pepa Pardo, para recordar que este domingo "no está en juego si una acera es más ancha o más estrecha", sino "el futuro de Pontevedra y de los pontevedreses". "Y con eso no se juega", ha añadido.

Asimismo, Francisco Millán Mon ha aprovechado para poner el foco en la "importancia" de los comicios europeos que también se celebran en tres días. "Es la cuarta vez que vengo a pediros el voto con humildad", ha rememorado.

En referencia a las nuevas fuerzas que intentan "arrebatar el espacio" del centro derecha a los populares, el número ocho del PP a la Eurocámara ha asegurado que su partido tiene "mucha más experiencia que otros". Además, no ha dudado en descartar que su partido sea "una moda".