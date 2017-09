Feijóo dice que Rajoy no improvisará ni defraudará ante el 1-O y que se está a la espera del siguiente "disparate"

"En base a la cantidad y la calidad del disparate, se tomarán decisiones", ha dicho Feijóo a su salida de la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid y tras escuchar a Rajoy, presidente también de su partido, ante ese órgano de dirección.

El dirigente gallego ha asegurado que Rajoy "no es un mago" y que las soluciones que tiene ante los pasos que se vayan a dar en Cataluña son "democráticas" y "no mágicas". "Su mensaje es no improvisaré, no defraudaré y no consentiré que a los ciudadanos se les divida más", ha asegurado.

Núñez Feijóo ha añadido que encuentra "sorprendente" el intento de independentismo en la comunidad "más dependiente del Estado", por haber recibido de él cerca de 70.000 millones de euros en préstamos para poder financiarse y pagar facturas. Ha apuntado que esa financiación parte "del resto de españoles", como también los "18.000 millones condonados" en intereses de deuda que se ahorrará.