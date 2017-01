Feijóo no se ve "inferior" a Puigdemont y rechaza los "cuentos" de un concierto económico para Galicia

"Déjese de cuentos y hablemos de cuentas", ha reclamado a la portavoz del BNG, Ana Pontón, a quien ha demandado que no le pida que "diga cosas que no son" para "mantener un planteamiento nacionalista" de Galicia. "Galicia tiene derecho a un sistema de financiación en base a los costes de la prestación de servicios, a la situación demográfica y a la dispersión", ha defendido.

Feijóo ha argumentado que los economistas y "69 diputados" de los 75 del Pazo do Hórreo discrepan con el BNG en la apuesta por el cupo fiscal, y ha advertido que Galicia "no es menos soberana" por defender la vía que más se ajusta, a su entender, a sus intereses, puesto que el concierto le supondría --ha afirmado, con las cifras del Foro Económico de Galicia-- "perder un mínimo de 1.000 millones de euros".

"Yo voy a seguir defendiendo a Galicia y no a Cataluña. No me siento para nada inferior al presidente de Cataluña porque tengo las mismas competencias que él, con una diferencia, que él quebró Cataluña y yo mantengo a Galicia solvente; esa es la gran diferencia entre unos y otros: yo mantengo la autonomía política de Galicia porque mantengo su autonomía financiera, y ustedes ni tendrían autonomía política ni financiera", ha aseverado Feijóo.

DEFENSA DEL CONCIERTO FISCAL

Enfrente, Pontón se ha reafirmado en que el concierto fiscal "solo tiene ventajas para Galicia", que contaría con 3.500 millones más para financiar servicios como la sanidad y la dependencia. "Con los datos del Ministerio de Hacienda en la mano", ha subrayado, al tiempo que ha lamentado la "simpleza" de Feijóo por analizar solo "los impuestos que aparecen en el sistema de financiación".

"Vea lo que se recauda en la totalidad de los impuestos. ¿Cuánto se recauda por el impuesto de sociedades? ¿O por el impuesto del tabaco?", ha preguntado, antes de llamar a que se ponga en marcha una comisión en la que se analice "todo" y se analicen los datos.

Al tiempo, Pontón ha vuelto a pedir una tarifa eléctrica gallega, reivindicando la potencia a la hora de generar energía de localidades como Caldas de Reis. "¡Me alegro de que ahora estén contentos por lo que genera la presa del Umia porque siempre estuvieron en contra; siempre están en contra de generar riqueza!", ha replicado Feijóo.

"Igual nos equivocamos todos salvo ustedes o igual se equivocan ustedes y los demás acertamos. Yo defenderé los intereses de Galicia", ha sentenciado el presidente gallego, quien ha asegurado que le preocupan las "cuentas" expuestas por la dirigente nacionalista, que le recuerdan "a cuentos de determinados independentistas".

"Debe tener otra parte de los datos de Hacienda porque yo tengo aquí la liquidación de la Agencia Tributaria de 2014 con los ingresos de la comunidad y hay una diferencia de 2.000 millones menos que lo que nos correspondió por la financiación", ha zanjado.