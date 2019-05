Feijóo ve al PP en "el camino correcto" para volver a ser "la casa común del centro derecha"

El presidente de la Xunta y líder los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las elecciones del pasado domingo 26 de mayo señalan que el PP está en "el camino correcto" tras mejorar "seis puntos" en votos respecto al mes pasado, cuando la formación que encabeza Pablo Casado obtuvo sus peores resultados históricos en unas generales.

"El PP ha obtenido mejores resultados en las municipales que en las generales. Pero el objetivo no es tener mejor resultados, es ganar; y no lo hemos hecho en muchos sitios", ha incidido Núñez Feijóo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta.

Con todo, cree que el partido está "remontando poco a poco" y se encuentra en el "camino correcto" para conseguir, a través de "ensanchar" el partido, que "esos 10 millones de personas voten a la casa común del centro derecha".

"En tres semanas hemos subido seis puntos y eso acredita que vamos por buen camino", ha remarcado Núñez Feijóo, que ha restado importancia a si la dirección del partido con Casado a la cabeza ha dado un "giro" a posturas más moderadas tras el mal resultado cosechado en las generales.

"No creo que debamos discutir si es un giro o no. Se le puede llamar giro o como se quiera, pero lo que ha habido es una reacción, hemos recuperado seis puntos", ha incidido el mandatario autonómico.

LISTA MÁS VOTADA

"El problema de (que gobierne) la lista más votada es que ese acuerdo lo rompió el PSOE hace 15 años", ha espetado Feijóo, que ha defendido en numerosas ocasiones modificar la ley electoral para garantizar que acceda al gobierno el vencedor de las elecciones.

En relación a ello y ante la posibilidad de que el PP acceda al gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a pesar de no ser la candidatura más votada, el mandatario autonómico ha afirmado que se "mantiene" en su propuesta de que "ganar sea sinónimo de gobernar".

Con todo, culpa a los socialistas de haber "descompuesto la interpretación de la ley electoral" con el llamado 'Pacto del Tinell', el acuerdo suscrito por PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya para la formación de un gobierno de izquierdas y catalanista en la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 2003, en las que los socialistas catalanes fueron los más votados pero la victoria fue para CiU, que obtuvo más escaños.

"El pacto supuso 'no dejaremos gobernar nunca al PP, salvo que no quede más remedio'. A partir de ahí se descompuso la interpretación de la ley electoral: quien gana no gobierna y a quien le falta un escaño no se le permite", ha aseverado.

Así las cosas, tras remarcar que fue el PSOE quien "rompió las reglas", defiende que los populares tienen que "jugar en el tablero impuesto por ellos (socialistas) en los últimos 15 años" y que, por lo tanto, el PP está legitimado a buscar el apoyo de otras fuerzas para formar gobierno en aquellas instituciones en las que den los números a pesar de no haberse impuesto en las urnas.