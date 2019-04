Feijóo pide el voto para el PP para que España tenga un gobierno "útil" frente a los partidos "franquicia"

El líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto para el Partido Popular en las próximas elecciones generales del 28 de abril con el objetivo de que España tenga un gobierno "útil" para Galicia y frente a los partidos "franquicia" a los que la Comunidad gallega "les da exactamente igual".

"El PP no nació en una ciudad, en el centro de Madrid y después se fue franquiciando, el PP nació en los pueblos, donde está la gente, donde se construyó Galicia y España y, a partir de ahí, se fue expandiendo", ha manifestado el también presidente de la Xunta en un mitin en Teo (A Coruña).

Por ello, de cara a la próxima cita con las urnas y en el primer mitin que ofrece en el segundo día de campaña, el jefe de filas de los populares gallegos ha reivindicado el voto a un PP que "conoce Galicia" y "no toca de oído".

"Pido el voto para el PP, para el partido que con Aznar y con Rajoy recuperó la situación económica de España, el empleo de nuestra gente", ha proclamado en un mitin en el que también ha participado la 'número uno' del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña, Marta González.

En su intervención, además, Feijóo ha hecho referencia a su paseo electoral realizado minutos antes por la plaza de abastos de Santiago para señalar que la gente "trabajadora" que "se levanta a las seis de la mañana" para "recoger grelos" y "poder hacer algo de dinero" pide que el PP sea capaz de "seguir en los gobiernos" para "poder tomar decisiones y solucionar problemas".

El PARTIDO DE LA "GENTE POPULAR"

"Esa gente es gente que vota al PP, al igual que la gente que está hoy aquí, gente humilde, que vive de su trabajo, gente que trabajó durante mucho tiempo y ahora es pensionista..., esa gente también vota al PP", ha señalado Feijóo, que ha criticado que la izquierda defina al Partido Popular como "un partido de elites, de gente rica y clasista".

"Esa gente ni nos conoce ni entenderá porque nos llamamos populares, somos populares porque representamos a la gente popular, a la gente que vive de su trabajo, que no vive del cuento y que está acostumbrada a trabajar y sabe perfectamente que nadie regala nada", ha subrayado entre los aplausos del publico.

Frente a ello, ha cargado contra las formaciones que "solo ven el centro de Madrid" o de "Barcelona". "Podemos, ese partido que aquí se llamaba Marea pero que ahora ya no sabemos cómo se llama (...) lo más parecido al rural gallego que vio fue el césped de la Universidad Complutense de Madrid", ha bromeado.

Pero el líder de los populares gallegos también ha lanzado mensajes a formaciones como Ciudadanos y Vox. "Los ciudadanos que sólo emplean el AVE Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid están en contra porque no entienden para que sirve el AVE entre las ciudades gallegas y entre Galicia y Madrid", ha criticado para señalar que los de Vox "que creen que Fisterra empieza en el túnel de Guadarrama".

"Y después está el PSOE, un partido rodeado, condicionado por todos los requisitos que le ponen los independentistas y los de Podemos", ha proseguido en un discurso en el que también ha considerado que los nacionalistas gallegos viven "obsesionados" con lo que hacen los "independentistas vascos y catalanes".

Ante todas estas opciones, ha pedido el voto para un PP que "nació en los pueblos, donde está la gente, donde se construyó Galicia y España". "No es lo mismo un partido trasplantado que un partido que nace en un lugar concreto, no es lo mismo trasplantar un roble que ver como nace un roble en el sitio en el que nació y crece... El partido que conoce, vive, que creció y que sigue en Galicia, ese sí valora a Galicia", ha reivindicado Feijóo.

EJECUTIVO "ÚTIL"

Por todo ello, ha considerado necesario un ejecutivo "útil" para Galicia, que "pelee por los empleos de los gallegos" y que "no deshaga centenares de puestos en Alcoa" ni que perjudique a las "200.000 familias" que en Galicia venden madera a Ence.

"Ya no le pedimos nada al PSOE, pero que no nos moleste, que no desvertebre el sector forestal gallego que tanto nos costó construir", ha exigido para preguntarse qué pasaría en Galicia si los socialistas y sus socios de las "mareas de Podemos" gestionasen la Xunta.

Además, ante la alerta de una "desaceleración", el líder del PPdeG ha afirmado que el PSOE y sus socios son un "freno para España" por lo que ha subrayado que la única garantía de avance es "el PP". "Con un gobierno de Pedro Sánchez, la posible desaceleración volverá a ser crisis; con un gobierno del PP, seguiremos hablando de recuperación", ha argumentado.

"VOTOS ÚTILES"

En su discurso en Teo, Feijóo ha destacado que, en estos comicios, todos lo votos "son necesarios" y tienen que ser "útiles". "Todos los votos tienen que convertirse en escaño y, por eso, tenemos que unirnos en las urnas en el PP", ha reivindicado.

Antes del máximo mandatario autonómico han intervenido en el mitin el candidato do PP a Alcaldía de Teo, José Manuel Guerra; el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo; y la candidata del PP al Congreso por la provincia, Marta González.

Precisamente, Feijóo llegaría al acto en mitad del discurso de la aspirante a la Cámara baja toda vez que su agenda sufrió una modificación al retrasarse el paseo previsto por la plaza de abastos de Santiago de Compostela. Allí, los transportistas de Sogama había organizado una protesta que finalmente trasladaron ante el hotel en el que Feijóo celebró el mitin.

TRASPASO DE LA AP-9

En su intervención, Marta González ha aprovechado para dejar claro el compromiso del Partido Popular con el traspaso de la titularidad de la Autovía del Atlántico, la AP-9 a Galicia.

"Le pedimos a Sánchez que nos deje la titularidad de la AP-9, no quiere; pero para pagar los costes de los votos de los independentistas vacos le pasa de forma inmediata la titularidad de una autopista en el País Vasco", ha denunciado la dirigente popular, que ha advertido que eso es lo que hará el líder del PSOE "si continua como presidente".

Por su parte, Calvo ha cargado contra un Partido Socialista que "no paró de despreciar a Galicia". "Ese partido, del que no se fía nadie, está dispuesto a seguir en La Moncloa a cualquier coste", ha advertido.