Feijóo cree que Cs debería intentar formar gobierno en Cataluña y el PP, "reflexionar" tras su "mal" resultado

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que Inés Arrimadas debería intentar formar gobierno en Cataluña, donde Ciudadanos (Cs) fue la fuerza más votada. También que a su partido, el PP, le toca "reflexionar" tras un "muy mal" resultado en los comicios catalanes; si bien ha matizado que el electorado es cambiante y que "las elecciones autonómicas son una cosa y las generales, otra".

"Es evidente que, cuando uno gana las elecciones, el compromiso es intentar formar gobierno. Otra cosa es que el que tiene más votos, más escaños y, en consecuencia, más confianza de los ciudadanos, si después de intentarlo, llega a la conclusión de que no puede gobernar, tiene que explicarlo", ha trasladado Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

"Pero no creo que nadie que haya sido elegido por los ciudadanos como primera fuerza política su primera decisión sea no intentar formar gobierno. Entiendo que cualquier fuerza política, tras ganar las elecciones, ha de intentarlo", ha insistido, antes de volver a incidir en que, si no lo consigue, tiene que explicar a los ciudadanos por qué y como "ha gestionado" ser la fuerza ganadora de las elecciones.

LAS "OCURRENCIAS" DE PUIGDEMONT

Por otra parte, el presidente de la Xunta ha esgrimido que "todo parece indicar que los independentistas usarán la ley electoral para que el partido que ha ganado las elecciones no pueda gobernar". Si lo hacen, ha manifestado su deseo de que, "en el caso de que gobiernen, sigan aplicando la ley durante todo su mandato".

Sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda ser investido, ha replicado que la ley determina que "no puede ser presidente aquella persona que esté pendiente de supuestos de inhabilitación y mucho menos aquella persona que se ha ido de su país para evitar afrontar responsabilidades ante la administración de Justicia".

"Quien no da la cara ante sus propias responsabilidades, jamás dará la cara ante las responsabilidades del pueblo que intenta presidir. Veremos cuál es la última ocurrencia de Puigdemont, porque en ocurrencias éste es un personaje interesantísimo, para estudiar", ha esgrimido Feijóo, quien ha manifestado que "nadie debería humillar tanto" a la comunidad que aspira a presidir. "Espero y deseo que los catalanes no tengan un presidente que no se merecen", ha zanjado.

REFLEXIÓN EN EL PP

El presidente gallego se ha mostrado convencido de que no hay "nadie" en el PP que "no acepte" que el partido sacó un "muy mal resultado" en Cataluña. "El primero en admitirlo fue el candidato, mi amigo Albiol", ha señalado Feijóo, quien ha incidido en que, al menos, el 'batacazo' electoral del PP "sirvió para que, por primera vez, un partido constitucionalista haya ganado en Cataluña", en alusión a Cs.

Dicho esto, ha reiterado que los populares tuvieron "un mal resultado", por lo que ahora les toca "reflexionar, valorar y tomar las decisiones que correspondan para recuperar la fuerza en Cataluña". "Hay que analizar y ver cómo reconstruimos la confianza de los catalanes en el PP", ha apuntado.

En todo caso, no ve extrapolables los resultados, ya que, según ha esgrimido, el electorado es "cambiante" y hay unos movimientos, a su juicio, "dignos de estudio". Como ejemplo, en el panorama catalán, ha recordado que en las elecciones generales de junio de 2016 "el primer partido fue Podemos y hoy es un partido testimonial" en la comunidad.

"Y en las mismas generales, el PP obtuvo 100.000 votos más que Cs, que hoy es el primer partido en las autonómicas", ha añadido el jefe del Ejecutivo, quien ha matizado que, a su juicio, "una cosa son las autonómicas, otra las municipales y otra, las generales".