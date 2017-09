Feijóo dice a Ciudadanos que ya existe una limitación de mandatos, la de las urnas cada cuatro años

En declaraciones a su salida de la Junta Directiva Nacional celebrada en Madrid, Feijóo ha asegurado que sólo las dictaduras no ponen plazo al ejercicio del poder. El resto de regímenes, ha dicho, lo limitan de alguna manera y en el caso de las democracias parlamentarias la limitación es en las urnas.

"Tenemos un mandato limitado a cuatro o cinco años, y transcurrido ese tiempo, tiene uno derecho a presentarse y el conjunto de españoles te votan o no", ha subrayado. "Limitar el derecho civil que es poder ser candidato, es ir contra los derechos de los ciudadanos y no me parece correcto", ha insistido.

Feijóo ha recordado que en los sistemas presidencialistas cabe plantear estas medidas porque los ciudadanos votan directamente a los candidatos, pero en España se elige a diputados que son los que, a su vez, eligen a un presidente del Gobierno.

"Cuestión distinta es un pacto político, o un compromiso dentro de un partido. Pero aprobarlo por ley es cercenar los derechos de los ciudadanos", ha concluido.