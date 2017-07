Federación Taurina Balear: la ley es un intento de rechazar "todo lo español"

El presidente de la Federación Taurina de las Islas Baleares, Juan Antonio Álvarez, ha criticado hoy la actitud "caciquil" y la "sinrazón" del Govern balear con la aprobación de la ley de toros, que ve como "un intento de rechazar todo lo español, cualquier rasgo de identidad española".

Álvarez ha considerado a Efe que "esta ley del PSIB-PSOE, MÉS y Podemos" responde al planteamiento "nacionalista" de estos partidos y a su intención de "borrar cualquier elemento cultural que ellos consideran externo a las islas".

Sin embargo, ha continuado, los primeros festejos con toros se celebraron con la llegada del Rey Jaime I a Mallorca, para festejar la reconquista, y el toreo a pie data del año 1349.

Esta ley, que prohíbe maltratar al toro y matarlo, es "puro nacionalismo", ha dicho Álvarez, que ha considerado "lamentable" la distinta posición que mantienen los socialistas en cada comunidad autónoma respecto a la fiesta taurina, según les "convenga".

El espectáculo resultante de la nueva ley balear "no es un espectáculo taurino", ha mantenido Álvarez, que se ha mostrado convencido de que el Gobierno central recurrirá esta ley y que el Tribunal Constitucional dictaminará que no es legal, al igual que ha sucedido con la ley catalana, y que las comunidades no pueden invadir competencias del Estado.

Álvarez ha recordado que este jueves y el de la próxima semana están programadas sendas corridas en la Plaza de Palma en las que torearán diestros como Juan José Padilla, El Fandi, Sebastián Castella o Francisco Rivera Ordóñez, entre otros, a pesar de que la ley entrará en vigor con su publicación este miércoles.