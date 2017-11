Política

Fachín dice que no fichará por otro partido y asegura que no tiene ofertas para ir en listas

El ex secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha afirmado este jueves que no fichará por otro partido tras haber dimitido de su cargo en la formación morada y haber dejado la militando. Asimismo, ha asegurado que no ha tenido ninguna oferta para integrarse en una lista electoral para los comicios catalanes del 21 de diciembre.