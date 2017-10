Fachin dice que el 21D no son elecciones normales porque hay "gente en la cárcel"

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha explicado que en los próximos días abordará con los órganos del partido cómo afrontar estos comicios y no ha descartado no presentarse: "Presentarme yo a unas elecciones para rascar cuatro diputados mientras haya gente el cárcel...".

Fachin ha pedido que haya una "estrategia conjunta" de todos los partidos defensores del referéndum del 1 de octubre, y ha pedido no traicionar el espíritu de la gente que fue a los colegios electorales a defender las urnas de las cargas policiales.

"No digo que no nos presentemos", ha continuado Fachin, que ha pedido tiempo para analizar la situación de Catalunya con su partido y ha criticado la aplicación del 155, ya que considera que no contribuirá a solucionar el problema en Catalunya.

Fachin votó contra la declaración de independencia pero no mostró su 'no' a las cámaras, como sí hicieron otros diputados de su grupo, SíQueEsPot, para mostrar su "solidaridad" con los diputados independentistas que podrían exponerse a querella por su acción del viernes.