Fachin pide a Domènech superar las "ansias de control" de las cúpulas en los 'comuns'

En un artículo en 'Crític' recogido por Europa Press, ha recordado que Podem no se sumó a la construcción de los 'comuns' porque se imponía "el ansia de control por parte de los aparatos de los partidos que a lo largo de 30 años habían tenido la representación exclusiva de la izquierda alternativa seguía intacta".

Ha recordado que se propuso a Podem entrar en una lista de consenso en que los cuatro partidos llamados a participar propondrían a sendos miembros y que "no haría falta ni siquiera votar, ya que todo el mundo estaría representados: Un 'todo el mundo' que en realidad quería decir las cúpulas de los partidos".

Ha afirmado que, cuando Podem les dijo que no aceptaba otra cosa que una participación abierta, sin listas de notables, se les respondió: "Muy bien, si alguien no quiere estar en la lista de consenso que no esté, que presente otra lista... a ver si puede competir con la de Ada y Xavi", ha dicho en referencia a Domènech y la líder de la Coordinadora de los 'comuns', Ada Colau.

Fachin afirma que el sistema de votación del nuevo partido lo decidieron "cinco personas y 36 horas antes del inicio de la votación y que Podem no tenía acceso a ningún documento sobre cómo se desarrollaría el proceso".

Considera que esa forma de actuar es dar pasos atrás, y compara las cifras de las primarias de Podem --7.000 participantes-- y las de la asamblea de Podemos Vista Alegre II --15.000 inscritos catalanes-- con las cifras de la Asamblea fundacional de los 'comuns', donde "los documentos políticos se votaron por poco más de 1.000 personas y su dirección por menos de 5.500".

"Alguna cosa no está funcionando cuando la gente se descuelga de los procesos colectivos", según Fachin, que advierte del peligro de perder la confianza y la esperanza de las personas que se alzaron en las plazas para protagonizar la política, ha dicho.

Cree que los 'comuns' nacen con carencias importantes, como saber quién toma las decisiones, y considera una excusa decir que la ejecutiva elegida es temporal, aunque "no es tarde para profundizar, corregir y enmendar" esa forma de hacer política, que vincula a las maneras de siempre y no a la nueva política que quieren representar.

"En ese escenario hay una pieza que puede jugar un papel fundamental para que podamos avanzar en el empoderamiento y el protagonismo popular: Xavi Domènech", expone Fachin, que dice que el coordinador de los 'comuns' pilota un proceso donde los partidos y sus cúpulas han ejercido una presión enorme.

Por eso le advierte de que "es imprescindible que él vuele sobre estas lógicas y las deje atrás", para que los que creen en hacer una nueva política lejos de los intereses de partido encuentren un aliado.