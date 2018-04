Fachin afirma que Coscubiela ejercía de "Tribunal Constitucional interno" en SíQueEsPot

El exsecretario general de Podem Albano-Dante Fachin ha afirmado este viernes que el portavoz de SíQueEsPot en la pasada legislatura, Joan Coscubiela, ejercía de "Tribunal Constitucional (TC) interno" dentro de la formación imponiendo al grupo el posicionamiento en el eje nacional sobre Catalunya.

Lo ha dicho al presentar el libro 'Informe Urgent des de els escons 4 i 5', escrito con la exdiputada de SíQueEsPot Àngels Martínez, y en el acto también han participado ella; la secretaria cuarta del Parlament, Alba Vergés, y la exdiputada de la CUP Mireia Vehí.

Fachin ha dicho que su libro hace referencias a Coscubiela, que actuaba como "figura de TC interno, dentro del partido, que se encargaba de interpretar el concepto de Proceso constituyente no subordinado pero coordinado", que recogía el documento fundacional de la confluencia parlamentaria y que el libro reivindica.

"Era un espacio político de ruptura y esto es lo que se nos negó. El libro trata de hacer un reflexión honesta no tanto a los 'jefecillos' del espacio, sino a la gente que consideraba que se podía caminar de la mano de los independentista para acabar con el régimen del 78", ha vindicado.

Castells ha llamado a no tolerar que se trivialice la situación de los independentistas encarcelados, recordados en el libro, y ha evocado a los 'cupaires': "Poca gente ha hecho tanto trabajo como han realizado los miembros de la CUP en la legislatura".

FORCADELL

Fachin ha defendido el trabajo de Carme Forcadell como presidenta del Parlament y ha criticado la presión en las Juntas de Portavoces contra ella por parte de Enric Millo (PP), Carlos Carrizosa (Cs) y Joan Coscubiela (SíQueEsPot), que ha tachado de machista: "Era una actitud de 'Vamos a machacarla".

"En el pleno del 6 y el 7 de septiembre iban a que esta mujer se rompiera", ha dicho Vehí, presente en las reuniones de la Junta y Vergés corroborado que Forcadell lo explicaba.

PRESUPUESTOS DE ERC

Preguntada Vergés por si habría sido diferente la relación ERC-SíQueEsPot si los coautores hubieran liderado esTe grupo, ha dicho que sí, y sobre las críticas Del libro a que ERC se refiriese a los Presupuestos que presentaron como 'los más sociales de la historia', ha respondido: "También habría sido diferente si ERC hubiera tenido grupo propio, pero llevamos mejor que el vuestro, según explica el libro", ha bromeado en referencia a su confluencia con CDC, JxSí.

Vehí ha destacado tres puntos de la legislatura donde encontraron acuerdo: la decisión de no investir a Artur Mas; la defensa política abierta del referéndum como una opción política; y el pleno del 6 y 7 de septiembre cuando los coautores defendieron la legitimidad de defender el referéndum, junto con el momento de la declaración republicana "efímera" que también apoyaron.

EL LIBRO

En su libro, consultado por Europa Press, Fachin y Castells recuerdan su llegada a los escaños y cómo se establecieron los roles en el grupo: Lluís Rabell presidente, Joan Coscubiela (ICV) portavoz y Fachin portavoz adjunto: "Esto no está en discusión", dijo Rabell en la primera reunión de la legislatura sobre que Coscubiela sería el portavoz.

Narran la renuncia de Artur Mas, los debates de Presupuestos, la moción de censura de Carles Puigdemont, donde el posicionamiento de Fachin y Castells se fue distanciando del resto del grupo hasta que se fracturó públicamente en el pleno del 6 y 7 de septiembre para debatir y votar la Ley del Referéndum y la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

En aquella jornada explica cómo se pactó dentro del grupo que la exposición de motivos sobre el posicionamiento del grupo en la ley del referéndum --la abstención-- la harían Rabell y Fachin conjuntamente y por turnos, pero que minutos antes de la intervención, en el grupo de Whatsapp del grupo advirtieron que el turno del entonces secretario general de Podem no se iba a sustanciar, por lo que los coautores del libro abandonaron el hemiciclo al hablar Rabell.

También recuerdan que, durante la votación de esas leyes, el PP abandonó el hemiciclo dejando banderas españolas y catalanas, y que Castells retiró las españolas, provocando el desacuerdo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ya había solicitado a Fachin que la desacreditara cuando votó a favor de la dotación presupuestaria para el referéndum, en contra de lo que votó CatSíQueEsPot.

"ESTO NOS HACE UN ROTO"

"No habían pasado ni tres minutos cuando recibí un mensaje de Pablo Iglesias en que me preguntaba qué había pasado y me aseguraba que el voto de Àngels 'hacía mucho daño'. 'Esto nos hace un roto'. Seguidamente, llegó la orden: 'Pacta con ella que la tienes que desautorizar. En público", relata Fachin, que así lo hizo y se arrepiente de eso.

Recuerda que en julio de 2017 sometió a consulta de las bases de Podem si debían participar en el referéndum del 1-O, que salió a favor y que menos de 10 minutos después tanto Iglesias como Pablo Echenique le desautorizaban: "Iglesias estaba desautorizando a los círculos, las bases, la dirección catalana escogida democráticamente y, a mi juicio, a sí mismo".

El exsecretario resume su dimisión del partido afirmando que Iglesias "prescindiendo de los propios estatutos de Podemos y con el apoyo de los 'barones' territoriales, fulmina la dirección de Podem Catalunya e impone una gestora" en un movimiento que compara a un golpe de estado, que también ve en el 155.