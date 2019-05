Fabra: "Jamás he estado en Vox, he votado toda mi vida al PP y ahora no voy a cambiar de domicilio"

Fabra ha realizado estas declaraciones ante los medios tras comparecer en el juzgado de instrucción número 5 como posible perjudicado en el caso del bulo del Bar España y al ser preguntado si va a apoyar al PP en estas elecciones.

"Yo fui a un acto de Vox porque me lo pidió un amigo mío, pero jamás he estado en Vox, no se inventen ustedes lo que yo no he dicho", ha apuntado Fabra, quien ha recordado que ha votado toda su vida al PP y "ahora que tengo 73 años no voy a cambiar de domicilio". "Sigo siendo del PP y lo he sido toda mi vida y he apoyado y votado al PP y pienso seguir votando al PP", ha insistido.

Según ha destacado, el PP "es el único partido que ha transformado Castellón en los últimos 20 años, lo pasa es que la memoria es muy corta". En este punto, ha recordado cómo estaba "el Castellón de arriba y de abajo", y ha destacado algunos proyectos que se han desarrollado cuando gobernaban los 'populares' como el enterramiento de la vía y la estación nueva, la circunvalación norte, este, sur y oeste, los accesos a Castelló a cuatro carriles por cualquier sitio, el Hospital Provincial, el Palacio de Justicia, el de Congresos, el Museo de Bellas Artes, el EACC o la piscina provincial".

En este sentido, ha dicho que le gustaría saber en estos últimos cuatro años "qué ha hecho el PSOE en Castellón". "Recuérdenselo a los vecinos y después de eso que piensen y que decidan su voto", ha añadido.

SITUACIÓN DEL PP

Preguntado por la situación del PP tras los resultados de las elecciones generales, el exdirigente 'popular' ha indicado que lo que se ha producido ha sido una "división y fragmentación" del voto en el centro derecha, y cree que el partido tiene que "empezar su marcha y hay que remodelarlo y cambiar cosas porque las cosas que no funcionan bien se tienen que cambiar".

Al respecto, ha apuntado que el partido aquí tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias. "Yo espero que los nuevos líderes del PP hagan lo posible para que el partido recupere aquel 70 por ciento con el que el PP ganaba cuando yo fui presidente", ha concluido.