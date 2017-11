CATALUÑA. FORCADELL DICE QUE PERMITIÓ LA VOTACION DE LA DUI PARA FAVORECER EL DEBATE PARLAMENTARIO SIN CENSURAS

- La presidenta del Parlament acata la aplicación del 155 y afirma que la aprobación de la DUI fue “simbólica”. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, ha acatado de forma expresa ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha dicho en respuesta a preguntas de la Fiscalía que la votación y aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) tenía “carácter simbólico”. Puntualizó, además, que permitió la votación de la DUI para favorecer el debate parlamentario sin censuras.

Fuentes jurídicas indicaron que tanto ella como los dos miembros de la Mesa del Parlament que declararon a continuación, Lluís Corominas y Lluís Guinó, hicieron un acatamiento expreso de ese artículo de la Carta Magna.

Los seis miembros del órgano de gobierno de la Cámara autonómica están acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación por haber permitido la votación en el Parlament de la DUI.

Aseguraron en presencia del magistrado, los cuatro fiscales y sus abogados defensores que la aprobación de la DUI no pasó de ser un acto de "carácter simbólico".

Fuentes presentes en la declaración indicaron que Forcadell explicó que su deseo como presidenta del Parlament siempre fue el de permitir el debate político, respetar la libertad de los grupos parlamentarios y preservar la integridad de la actividad parlamentaria sin controlar el contenido de los debates.

Según ha defendido, impedir el debate planeado habría sido una violación de los principios de un Estado democrático y de las normas que rigen el funcionamiento del Parlamento de Cataluña. En ese sentido, defendió que el Tribunal Constitucional no puede suspender debates parlamentarios antes de que se produzcan, actuando como un filtro de censura, e insistió en que, en todo caso, puede hacerlo `a posteriori´. Además, repitió en varias ocasiones que no hubo violencia a lo largo del proceso.

Ahora, la Fiscalía tendrá que valorar si desaparece el riesgo de reiteración delictiva, uno de los principales argumentos para solicitar la prisión incondicional, y rebaja las medidas cautelares que solicite finalmente.

Anna Simó, ex secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada de ERC, es el cuarto de los miembros del órgano de gobierno de la Cámara catalana que declara ante el juez del Tribunal Supremo. Antes de ella comparecieron Forcadell, que respondió durante más de dos horas, y los vicepresidentes Lluís Corominas y Lluís Guinó, que estuvieron ante el magistrado por espacio de 50 minutos cada uno.

Ya con Forcadell se evidenció el cambio de estrategia de las defensas de los miembros de la Mesa, ya que fue la primera en responder a las preguntas de los fiscales, a diferencia de lo que hizo en su primera comparecencia ante el juez Llarena, en la que únicamente respondió a las preguntas de su abogado.

Conscientes de que su declaración será decisiva para la propuesta de medidas cautelares por parte de la Fiscalía, han decidido junto con sus abogados mostrar la actitud más colaboradora posible con la justicia y todos ellos están respondiendo a las preguntas de los fiscales.

Las tres primeras declaraciones fueron dirigidas por los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas. En la declaración de Simó se produjo el relevo y ahora son Javier Zaragoza y Jaime Moreno los que preguntan en nombre de la Fiscalía.

