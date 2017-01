GÜRTEL. LA FISCALÍA MUESTRA UN ESCRITO QUE ATRIBUYE A LÓPEZ VIEJO ÓRDENES A METRO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR UNA CUMBRE FLAMENCA

- El exviceconsejero dice que su caso es diferente al de los ERE en Andalucía o los informes sobre el escarabajo de la palmera de la Generalitat. La fiscalía mostró hoy en el juicio que se sigue contra la 'trama Gürtel' un escrito en el que atribuye al que fuera viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo la remisión a la directora de Comunicación del Metro de Madrid de una nota en marzo de 2007 en la que instaba al abono de las facturas pendientes de pago por la organización de una cumbre flamenca en 2005, pese a no tener competencias sobre la institución.

La segunda jornada de declaración de López Viejo en el juicio sobre la primera etapa de la `trama Gürtel´ comenzó con el interrogatorio de la fiscal Concepción Nicolás en relación a la mediación del exconsejero en el pago de facturas por la organización de actos vinculadas a la Comunidad de Madrid y las supuestas indicaciones que daba a distintos organismos para el pago, gestiones por las que podría haber cobrado comisiones.

López Viejo negó haber hecho indicación alguna a funcionarios de su consejería o de otros organismos de la Administración para el pago de facturas y aseguró que su intervención en esos hechos era “residual”. “Nunca he hecho indicación alguna a ninguna consejería”, señaló.

En ese momento, la fiscal dio lectura a una nota firmada por la directora de Comunicación de Metro de Madrid de marzo de 2007, en la que dice que “por indicación del viceconsejero López Viejo” se ordena el pago de las facturas correspondientes a la organización de una cumbre flamenca en 2005, que se celebró en la Casa de Correos con la asistencia de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

La fiscal le preguntó por qué se cargó a Metro la organización de este acto y si él, como viceconsejero, tenía competencias para instar el pago de las citadas facturas a otra institución. López Viejo explicó que Metro de Madrid “hace muchas más cosas que transportar viajeros” y tiene un amplio “programa cultural” en el que la cumbre flamenca era uno de los más importantes eventos. Y mostró una fotografía del acto.

Comenzó diciendo que no dio “ningún tipo de indicación” de pago a la directora de Comunicación de Metro. Más adelante reconoció que esta responsable le pidió una “memoria justificativa” del acto para poder proceder al pago de las facturas porque en el momento de su celebración ella no ocupaba el cargo. “Yo, para ayudar a una compañera, hice una memoria justificativa que decía lo que ha pasado, donde ha pasado y cómo se ha desarrollado, pero yo no le digo en ningún momento, páguelo”.

Más adelante, en otro momento de su declaración, el exviceconsejero quiso matizar que el documento que envió a la directora de Comunicación de Metro no fue en ningún caso una memoria justificativa, “porque no lo fue, era una carta personal” en la que explicaba el evento para que “luego se pagara por quien correspondiera”.

Además, insistió en que él nunca dio indicaciones a ningún “funcionario” sobre el pago de facturas, que en ningún caso excedían los 12.000 euros, límite que permite adjudicaciones directas por la administración correspondiente. En ese sentido, matizó que la directora de Comunciación de Metro no era una “funcionaria” sino “un cargo de libre designación”.

El ministerio público preguntó, como ya lo hizo en la jornada de ayer, por la razón que motivó que muchos de los contratos se trocearan en facturas que quedaban por debajo de los 12.000 euros, el límite bajo el cual las administraciones pueden adjudicarlos directamente. En concreto, se interesó por los motivos que permitieron trocear la factura de la celebración del aniversario de 11-M en el año 2012.

El exconsejero argumentó que probablemente se procedió a su fraccionamiento por indicación de los funcionarios responsables. “Yo ni me ocupaba ni me preocupaba de la facturación. Lo que hacía era dar mi conformidad “cuando llegaban los contratos y “luego fiscalizaba las facturas, las controlaba y las pagaba”.

López Viejo insistió en que “estamos hablando de aspectos procedimentales, administrativos, pero hay una certeza absoluta, y es que los actos se realizaron, no estamos como en otras causas… la presunta malversación que hubo en la Generalitat de Catalunya, con los informes falsos en los que se gastaron cerca de 35 millones de euros, con informes como el murciélago Naná, la concha brillante o el escarabajo de las palmeras, que causó bastante hilaridad en la opinión pública. Ni tampoco tiene nada que ver con los 150 millones de euros que se gastó la Junta de Andalucía con los ERE falsos… aquí estamos hablando de actos realizados”.

