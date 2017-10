FIESTA NACIONAL. LOS REYES PRESIDEN UN DESFILE ENTRE 'VIVAS' A ESPAÑA Y A LA CORONA

Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, llegaron este jueves minutos después de las once de la mañana a la Plaza de Lima de Madrid, junto a la Princesa de Asturias, doña Leonor, y la Infanta Sofía entre 'vivas' a España y a la Corona, dando así inicio al desfile militar que se celebra con motivo de la Fiesta Nacional, que este año está marcado por el desafío independentista y por el deseo del Ministerio de Defensa de convertirlo en una muestra de orgullo de sentirse español. Es la cuarta ocasión que el Monarca preside este evento desde que es jefe del Estado.

Felipe VI vestía el uniforme de gala del Ejército del Aire, con empleo de capitán general; la Reina lució falda y chaqueta gris, mientras que las niñas llevaban trajes en tonos rojizos.

Doña Letizia estuvo pendiente de doña Leonor y doña Sofía dándoles instrucciones de cómo debían actuar en el evento. La Reina, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía saludaron a la bandera al mismo tiempo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los cientos de miles de personas que llenaban la Castellana con la bandera de España entonaron al paso del Rolls Royce de Patrimonio Nacional -que trasladaba a los monarcas- numerosos 'vivas' a la Corona y a España, así como vítores a la Policía Nacional y la Guardia Civil, al tiempo que cargaron contra el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, al grito de "Puigdemont a prisión".

Asisten al acto el propio Rajoy y las más altas instituciones civiles y militares del Estado. Entre ellos, todos los ministros a excepción de Luis de Guindos, titular de Economía, los presidentes del Congreso y del Senado y de otras instituciones como el Tribunal Constitucional y el Supremo, así como todos los presidentes de las comunidades autónomas, con la excepción del lehendakari, Íñigo Urkullu; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont; y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos.

También estuvo presente la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien el año pasado no pudo asistir al encontrarse en dos cumbres de líderes locales en Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia), el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En cambio, no asistieron los principales dirigentes de Podemos que, por cuarto año consecutivo, no participan en los actos del Día de la Fiesta Nacional.

Se da la circunstancia de que este es un desfile atípico, en el que sobrevuela el desafío independentista y el pretendido deseo del Ministerio de Defensa de convertir el Día de la Fiesta Nacional en una jornada de orgullo de sentirse español.

De hecho, las tribunas habilitadas al público y las calles adyacentes al recorrido oficial están repletas de gente flameando banderas españolas y coreando vivas a España, a los Reyes y en pro de la unidad de España

Este año el desfile cuenta con la participación de unos 3.900 militares, guardias civiles y policías, 84 vehículos y 78 aviones. El coste de esta edición será de 400.000 euros.

El acto consta del tradicional homenaje a la bandera y a los que dieron su vida por España, tras ser depositada por un paracaidista del Ejército del Aire, un desfile aéreo y otro terrestre. Los Monarcas realizarán una posterior recepción en el Palacio Real.

Además, está trufado de novedades entre las que destacan el cambio de ubicación con el objetivo de acercar a los españoles a las Fuerzas Armadas y la participación de la Policía Nacional tras más de 30 años.

