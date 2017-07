(AVANCE) FERRAZ RESPONDE A SUSANA DÍAZ: “EN EL PSOE NUNCA HA EXISTIDO DICOTOMÍA DE TENER QUE ELEGIR ENTRE DOS LEALTADES”

Google Plus

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguró este lunes que en su partido “nunca” se ha producido una “dicotomía” de “tener que elegir entre dos lealtades” y apuntó además que nunca ha escuchado a ningún compañero socialista “cuestionar” lo aprobado en el 39 Congreso Federal.

Lastra realizó estas declaraciones en rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal un día después de que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, trasladara al líder socialista, Pedro Sánchez, durante la clausura del 13 Congreso del PSOE-A que no le haga elegir entre dos lealtades, refiriéndose a la de Andalucía y a la del propio PSOE.

El PSOE, subrayó Lastra, es una formación política en la que no hay que elegir entre dos lealtades, para lo que incidió que en su partido “nunca se ha dado esa dicotomía de tener que elegir entre dos lealtades”. También puntualizó que no ha escuchado a “ningún compañero” cuestionar las decisiones del 39 Congreso Federal, que tuvo lugar en junio, donde se aprobó la definición de España como un país plurinacional.

