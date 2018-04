FERRAZ ACLARA QUE LA JAIME VERA NO ES UNA UNIVERSIDAD, TRAS LAS DUDAS POR EL CV DE PUENTE

Google Plus

La dirección del PSOE aclaró este lunes que la Jaime Vera “no es una universidad”, cuando se le preguntó por el título de esta institución vinculada al partido que exhibe el portavoz de la Ejecutiva federal y alcalde de Valladolid, Óscar Puente.



En rueda de prensa, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, explicó que "la Jaime Vera es el instrumento del PSOE para nuestra formación, le ponemos nombres del argot, pero la Jaime Vera no ofrece titulación de ningún tipo porque no es una universidad, como todo el mundo sabe".

Así respondió la ‘número cuatro’ del PSOE cuando se le preguntó por la información de ‘Okdiario’ en la que se indica que “Puente exhibe en su CV un máster de la fundación del PSOE obtenido antes de ser licenciado”.

Según la información del diario digital, el portavoz socialista tiene un máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera. Sin embargo, Calvo indicó que este medio se podría haber “ahorrado” este asunto de haber preguntado, porque ese curso “no tiene nada que ver con titulaciones oficiales”, ya que “la Jaime Vera no es una universidad”.



