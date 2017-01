FERRAZ ESTUDIA ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS CONTRA LA SEDE ALTERNATIVA EN FERRAZ 10

- Desde el entorno de Sánchez aseguran que el ex secretario general no está detrás de ese local. La Comisión Gestora del PSOE está estudiando acciones legales, administrativas y estatutarias contra las personas que han abierto un local en el número 10 de la calle Ferraz de Madrid -próximo a la sede federal socialista- empleando las siglas y el logo del partido.

Aunque fuentes socialistas reconocieron a Servimedia que la tipografía empleada en los carteles del local no es la oficial pero sí muy parecida, fuentes próximas a la Gestora indicaron a Servimedia que los servicios jurídicos del partido se han puesto ya a trabajar para emprender las acciones que consideren oportunas contra los impulsores de este local “que nada tiene que ver con el partido”.

En Ferraz consideran que se trata de una “usurpación” de las siglas, símbolos y emblemas del Partido Socialista. De hecho, los servicios jurídicos están trabajando para emprender las medidas “más oportunas y convenientes” con el fin de velar no sólo por el PSOE, sino también por los derechos de los militantes.

"RECUPERA PSOE"

En el escaparate de este local, situado en la misma calle que la sede oficial socialista, se puede leer: "Recupera PSOE. Afíliate. Que nadie decida por ti!!". Son letras en rojo con una tipología similar a la que emplea el PSOE. El local, que antes era una cafetería con un gran escaparate, permanece cerrado y con las persianas bajadas.

En la Gestora, según las fuentes consultadas, afirman que saben quiénes están detrás de esta sede y denuncian que es “una falacia y una patraña” poner en cuestión el sistema de afiliación al partido y decir que “el PSOE tiene bloqueada la afiliación”.

De hecho, insisten en que desde la Gestora se ha hecho un “esfuerzo importante” para hacer mejoras técnicas y para tener el censo al día y “correctamente, de manera transparente”. Incluso aseguran que “no ha dejado de haber afiliación” pese a la situación interna que vive el PSOE.

Otras fuentes socialistas aseguran que detrás de este local alternativo hay militantes socialistas afines al ex secretario general Pedro Sánchez, contrarios a la Gestora que dirige el partido desde su dimisión y que reclaman la celebración de un Congreso Federal.

Pese a que algunas informaciones vinculan este local con Sánchez, desde su entorno insisten en que ni el exlíder del PSOE ni su entorno están detrás de esta actuación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso