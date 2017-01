FERNÁNDEZ (PSOE) CREE QUE HABRÁ VARIOS CANDIDATOS A LA SECRETARÍA GENERAL

- No descarta que Sánchez dé también el paso. El presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, dijo este lunes que está “convencido” de que habrá varios candidatos a las primarias del partido para la Secretaría General, entre los que no descarta a Pedro Sánchez y Susana Díaz.

Fernández realizó estas declaraciones en una entrevista en Antena 3, recogida por Servimedia, después de que el Comité Federal de este sábado marcara las fechas de las primarias para mayo y el Congreso para el 17 y 18 de junio.

Ese mismo sábado el diputado por Vizcaya y expresidente del Congreso y del Gobierno vasco, Patxi López, anunció su candidatura a la Secretaría General del PSOE, decisión que el presidente de la Gestora esperaba que adoptara, pero no “ese mismo sábado”. “Me llamó después del Comité Federal, me dijo que se iba a presentar. Me parece muy bien”, apuntó.

Agregó que no va a comentar “nada de lo que pueda decir Patxi López ni ningún otro candidato”, y que él como militante votará y tendrá su opinión.

“Estoy convencido de que va a haber más de un candidato. Por cierto, Susana Díaz no me ha dicho que se vaya a presentar. Ahora ha dado el paso Patxi, que es una persona que conoce el partido y sabe gobernar. Y Susana también conoce el partido y sabe gobernar”, subrayó.

Preguntado directamente por si Pedro Sánchez se presentará a la Secretaría General, afirmó que “no lo sé y no lo descarto en absoluto”, al igual que la presidenta de la Junta de Andalucía. “Tratándose del PSOE es imprevisible”, dijo, para agregar que no es “futurólogo”, pero que puede haber “tres, cuatro, cinco…” candidatos.

Explicó que el PSOE tiene ahora “todas las expectativas” puestas en el Congreso de junio y en el “proceso abierto y transparente” que se saldará en las primarias de mayo.

Defendió además que en el Parlamento estén intentando resolver los problemas de la ciudadanía y pidió “menos debate de autorreferencia” y “más preocupación por los españoles”.

“Con un partido unido y que no esté en permanente controversia seremos alternativa de Gobierno”, indicó.

