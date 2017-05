PSOE. FERNÁNDEZ DÍAZ, PREOCUPADO POR LA VICTORIA DE SÁNCHEZ EN LAS PRIMARIAS

Google Plus

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz aseguró hoy a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP que siente “preocupación” por la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas de este domingo.

“Tengo por norma respetar los procesos internos, pero desde el respeto no le oculto que siento preocupación por España”, subrayó Fernández Díaz, quien agregó que la victoria de Sánchez pueda significar “un escoramiento hacia fuerzas radicales que no han sido positivas” en la historia de la democracia.

Tras exclamar un “¡ojalá me equivoque!”, aseveró que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “está acostumbrado a navegar en mares convulsos”.

