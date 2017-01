FERNÁNDEZ HABLARÁ CON LOS LÍDERES TERRITORIALES DEL PSOE ANTES DE FIJAR LA FECHA DEL CONGRESO

Google Plus

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, afirmó este miércoles que el presidente de la Gestora socialista, Javier Fernández, hará una ronda de contactos con los líderes territoriales del partido para fijar la fecha del Congreso Federal.

Jiménez compareció en rueda de prensa tras la reunión de la Gestora que aprobó la celebración de una reunión del Comité Federal el próximo sábado 14 de enero en la que se "fijará con bastante aproximación, dentro del calendario completo de actividades del próximo curso, la fecha del Congreso".

No obstante, la convocatoria oficial del Congreso se realizará en otro Comité Federal que, con carácter extraordinario, se celebrará para aprobar todos los mecanismos y procedimientos (entre ellos la fecha) que requiere la celebración de un Congreso.

Jiménez dijo que el presidente de la Comisión irá hablando "estos días" con los secretarios generales para "sondear cuál es la fecha que mejor responde al trabajo" que tiene por delante el partido.

Una vez concluyan esos contactos, Fernández llevará ante la Gestora una propuesta y ésta se reunirá para acordar el calendario político del PSOE para 2017, el cual se elevará al Comité Federal del 14 de enero para su aprobación. "La Gestora llevará una propuesta que será fruto de su posición y el dialogo con el partido", aseguró.

En ese Comité Federal – reunión del máximo órgano entre congresos- se fijarán los debates necesarios para la ponencia política que se aprobará en el cónclave del que saldrá elegido el nuevo secretario general.

Jiménez se limitó a señalar que cuando se establezca la fecha del Congreso se podrán establecer con más claridad los “hitos, eventos y encuentros públicos” y convenciones que quieren poner en marcha, así como los "puntos de la ponencia política" que se aprobará en el Congreso que librará la batalla por la Secretaría General del partido. Para esta ponencia, Jiménez dijo que la militancia tendrá un “papel fundamental desde su elaboración”.

RELACIÓN PSC

Por otra parte, el portavoz de la Gestora explicó que siguen dialogando con el PSC sobre la relación que mantendrán en el futuro los dos partidos ‘hermanos’, aunque indicó que todavía "no hay nada decidido".

"Sin fijar un plazo, los dos partidos seguimos trabajando y sobre la mesa están todas las cuestiones que consideramos de carácter esencial desde el punto de vista político y organizativo", afirmó cuando se le preguntó por el cumplimiento de los dos meses que inicialmente se dieron para arreglar sus diferencias.

Aunque apostó por no hacer evaluaciones intermedias, dijo que la relación entre PSOE y PSC tiene que estar basada en la "simetría, en el equilibrio y en la lealtad", y que en ello están trabajando mediante el cruce de documentos después de las “disfunciones o problemas” reconocidos últimamente.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso